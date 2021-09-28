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Появилось видео спецоперации КГБ Белоруссии, в ходе которой погиб сотрудник
КГБ опубликовало видео спецоперации, в ходе которой погиб сотрудник - РИА Новости, 29.09.2021
КГБ опубликовало видео спецоперации, в ходе которой погиб сотрудник
КГБ Белоруссии опубликовало видео антитеррористической операции, во время которой был смертельно ранен один из сотрудников. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-28T21:48
2021-09-28T21:48
2021-09-29T05:13
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. КГБ Белоруссии опубликовало видео антитеррористической операции, во время которой был смертельно ранен один из сотрудников.На кадрах видно, как группа силовиков после предупреждения выламывает дверь, за которой скрывается предполагаемый злоумышленник. Одновременно с этим съемка ведется из одной из комнат квартиры, где скрывается преступник. После того, как силовики ворвались в помещение, по ним открыли огонь.На сайте ведомства сообщается, что КГБ отрабатывали адреса, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.В квартире по сотрудникам открыли огонь из ружья. Один из них оказался смертельно ранен.Подозреваемого уничтожили ответным огнем. Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".
https://ria.ru/20210730/terakty-1743631897.html
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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ
В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана"
Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья.
Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем.
2021-09-28T21:48
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в мире, происшествия, белоруссия, кгб белоруссии
21:48 28.09.2021 (обновлено: 05:13 29.09.2021)
КГБ опубликовало видео спецоперации, в ходе которой погиб сотрудник
КГБ Белоруссии опубликовало видео спецоперации, в ходе которой погиб сотрудник