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Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время спецоперации
Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время спецоперации - РИА Новости, 28.09.2021
Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время спецоперации
В Белоруссии сотрудник Комитета государственной безопасности получил смертельное ранение во время спецоперации, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:25
2021-09-28T20:25
2021-09-28T23:56
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МИНСК, 28 сен — РИА Новости. В Белоруссии сотрудник Комитета государственной безопасности получил смертельное ранение во время спецоперации, сообщило ведомство на своем сайте.Силовики отрабатывали адреса, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности."В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении КГБ.Подозреваемого застрелили.Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".Агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусский СК сообщило, что жену стрелка задержали по подозрению в соучастии в убийстве.Телеканал "Беларусь 1" показал видео, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков. Обнародовали также его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным профиля, его ведет Андрей Зельцер. В его соцсетях размещено в том числе фото заряженного ружья. По данным местных СМИ, этому мужчине было 32 года, он работал в крупной IT-компании, был женат и растил ребенка младшего школьного возраста.
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РИА Новости
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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ
В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана"
Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья.
Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем.
2021-09-28T20:25
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в мире, белоруссия, минск, кгб белоруссии
20:25 28.09.2021 (обновлено: 23:56 28.09.2021)
Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время спецоперации
Сотрудник КГБ Белоруссии погиб в ходе операции по ловле террористов
МИНСК, 28 сен — РИА Новости.
В Белоруссии
сотрудник Комитета государственной безопасности получил смертельное ранение во время спецоперации, сообщило ведомство на своем сайте
.
Силовики отрабатывали адреса, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении КГБ.
Подозреваемого застрелили.
Следственный комитет Белоруссии открыл уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".
Агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусский СК сообщило, что жену стрелка задержали по подозрению в соучастии в убийстве.
Телеканал "Беларусь 1" показал видео, на котором молодой мужчина стреляет из ружья в силовиков. Обнародовали также его предполагаемый Instagram-аккаунт. Судя по данным профиля, его ведет Андрей Зельцер. В его соцсетях размещено в том числе фото заряженного ружья. По данным местных СМИ, этому мужчине было 32 года, он работал в крупной IT-компании, был женат и растил ребенка младшего школьного возраста.