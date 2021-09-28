https://ria.ru/20210928/kazn-1752204458.html

Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни

Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни - РИА Новости, 28.09.2021

Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что большинство белорусов выступает за смертную казнь, но согласился с предложениями о целесообразности в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:48

2021-09-28T17:48

2021-09-28T19:30

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что большинство белорусов выступает за смертную казнь, но согласился с предложениями о целесообразности в будущем поднять вопрос ее отмены на отдельном референдуме.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Во вторник в Минске прошло заседание конституционной комиссии с участием президента, на котором было запланировано рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. На встрече Лукашенко заявил, что дошлифовкой проекта обновленной конституции в сжатые сроки займутся эксперты-юристы. Одним из спорных вопросов, по которому конституционная комиссия не пришла к единому мнению и решила вынести на уровень президента, был вопрос о сохранении или отмены практики применения смертной казни в стране."Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки, я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни – ред.)", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко, сказанные на встрече.Вместе с тем президент согласился с мнением, что надо соответствующий вопрос вынести на отдельный референдум. "Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - отметил Лукашенко.Лукашенко подчеркнул, что "конституция - это не теоретический трактат, это реакция на то, что происходит в нашем обществе, и наше будущее". "На какое-то обозримое будущее", - сказал он, говоря о разрабатываемом проекте поправок в основной закон.Президент также напомнил, что его часто упрекали в том, что Белоруссия - единственная в Европе страна, где не отменена смертная казнь или не введен мораторий на ее применение. "Я всегда говорил: я не могу подписать указ вопреки тому, что было на референдуме (в 1996 году большинство участников референдума высказались за сохранение смертной казни – ред.). Запад это не слышал. Они слушали мою мотивацию, а потом я понимал, что они кукиш в кармане держали, просто помалкивали, а потом за глаза меня критиковали", - рассказал президент.При этом он считает честной свою позицию. "Согласитесь, что я поступил честно. Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал. Но я на это не пошел, понимая, что это нельзя делать. Потому что народ принял вот такое решение, сохранив смертную казнь на референдуме. Конституционным большинством, по-моему", - объяснил свою позицию глава государства.

https://ria.ru/20210928/otvetstvennost-1752208531.html

https://ria.ru/20210928/lukashenko-1752218796.html

https://ria.ru/20210927/ukraina-1751967035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко