https://ria.ru/20210928/kazan-1752148018.html

В Казани сотрудника службы отлова собак приняли за преступника

В Казани сотрудника службы отлова собак приняли за преступника - РИА Новости, 28.09.2021

В Казани сотрудника службы отлова собак приняли за преступника

Жители Казани сообщили в полицию о подозрительном мужчине с похожим на ружье предметом, но выяснилось, что это был сотрудник службы отлова собак, рассказал РИА... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:52

2021-09-28T12:52

2021-09-28T13:33

происшествия

казань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Жители Казани сообщили в полицию о подозрительном мужчине с похожим на ружье предметом, но выяснилось, что это был сотрудник службы отлова собак, рассказал РИА Новости представитель городского управления МВД.Сообщения об инциденте появились в местных СМИ и соцсетях. Мужчину в камуфляже заподозрили в том, что он пытается пройти на территорию детского сада № 326. На место вызвали полицию.Как оказалось, поблизости с детским садом работала служба отлова собак. В управлении МВД пояснили, что у сотрудников была духовая трубка, стреляющая дротиками со снотворным и визуально схожая с ружьем.

https://ria.ru/20210331/delo-1603564334.html

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество