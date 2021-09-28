https://ria.ru/20210928/kazan-1752148018.html
В Казани сотрудника службы отлова собак приняли за преступника
В Казани сотрудника службы отлова собак приняли за преступника - РИА Новости, 28.09.2021
В Казани сотрудника службы отлова собак приняли за преступника
Жители Казани сообщили в полицию о подозрительном мужчине с похожим на ружье предметом, но выяснилось, что это был сотрудник службы отлова собак, рассказал РИА... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:52
2021-09-28T12:52
2021-09-28T13:33
происшествия
казань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Жители Казани сообщили в полицию о подозрительном мужчине с похожим на ружье предметом, но выяснилось, что это был сотрудник службы отлова собак, рассказал РИА Новости представитель городского управления МВД.Сообщения об инциденте появились в местных СМИ и соцсетях. Мужчину в камуфляже заподозрили в том, что он пытается пройти на территорию детского сада № 326. На место вызвали полицию.Как оказалось, поблизости с детским садом работала служба отлова собак. В управлении МВД пояснили, что у сотрудников была духовая трубка, стреляющая дротиками со снотворным и визуально схожая с ружьем.
https://ria.ru/20210331/delo-1603564334.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
12:52 28.09.2021 (обновлено: 13:33 28.09.2021)
В Казани сотрудника службы отлова собак приняли за преступника
Жители Казани приняли сотрудника службы отлова бездомных собак за преступника