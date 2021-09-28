https://ria.ru/20210928/kamery-1752114231.html

В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы

В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы - РИА Новости, 28.09.2021

В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы

В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины по ночам. Об этом в беседе с "Коммерсантом" рассказал замглавы департамента... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:46

2021-09-28T09:46

2021-09-28T13:09

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины по ночам. Об этом в беседе с "Коммерсантом" рассказал замглавы департамента транспорта столицы Андрей Корнеев.По его словам, новое устройство оснащено четырьмя микрофонами на Х-образном креплении, направленными в сторону дороги. Оно позволяет не только фиксировать звук, но и вести фото- и видеосъемку в темное время суток благодаря ИК-датчикам.Камеры будут устанавливать там, где местные жители часто жалуются на шум от транспорта. Одна уже работает в районе Чистых прудов, добавил Корнеев."Пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте", — подчеркнул он.Чиновник напомнил о необходимости утвердить методику измерения шума, для чего нужны изменения действующих законов.Как пояснил начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов, постановление о нарушении будет состоять из панорамной фотографии с траекторией движения автомобиля или мотоцикла, а также данных о звуке. Кроме того, к нему прикрепят видеоролик.По информации "Ъ", комиссия Мосгордумы по законодательству поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон "О соблюдении покоя граждан и тишины", согласно которому предлагается поднять штраф для автомобилистов с 500 рублей до пяти тысяч.Сам законопроект в середине сентября, как отмечает издание, внес мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20210924/tyuning-1751545772.html

https://ria.ru/20210829/alkotester-1747699300.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)