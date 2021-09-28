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В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы
В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы - РИА Новости, 28.09.2021
В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы
В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины по ночам. Об этом в беседе с "Коммерсантом" рассказал замглавы департамента... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:46
2021-09-28T13:09
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины по ночам. Об этом в беседе с "Коммерсантом" рассказал замглавы департамента транспорта столицы Андрей Корнеев.По его словам, новое устройство оснащено четырьмя микрофонами на Х-образном креплении, направленными в сторону дороги. Оно позволяет не только фиксировать звук, но и вести фото- и видеосъемку в темное время суток благодаря ИК-датчикам.Камеры будут устанавливать там, где местные жители часто жалуются на шум от транспорта. Одна уже работает в районе Чистых прудов, добавил Корнеев."Пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте", — подчеркнул он.Чиновник напомнил о необходимости утвердить методику измерения шума, для чего нужны изменения действующих законов.Как пояснил начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов, постановление о нарушении будет состоять из панорамной фотографии с траекторией движения автомобиля или мотоцикла, а также данных о звуке. Кроме того, к нему прикрепят видеоролик.По информации "Ъ", комиссия Мосгордумы по законодательству поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон "О соблюдении покоя граждан и тишины", согласно которому предлагается поднять штраф для автомобилистов с 500 рублей до пяти тысяч.Сам законопроект в середине сентября, как отмечает издание, внес мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20210924/tyuning-1751545772.html
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд)
09:46 28.09.2021 (обновлено: 13:09 28.09.2021)
 
В России тестируют дорожные камеры под новые штрафы

"Ъ": в Москве тестируют камеры с микрофонами для выявления нарушителей тишины ночью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины по ночам. Об этом в беседе с "Коммерсантом" рассказал замглавы департамента транспорта столицы Андрей Корнеев.
По его словам, новое устройство оснащено четырьмя микрофонами на Х-образном креплении, направленными в сторону дороги. Оно позволяет не только фиксировать звук, но и вести фото- и видеосъемку в темное время суток благодаря ИК-датчикам.
Камеры будут устанавливать там, где местные жители часто жалуются на шум от транспорта. Одна уже работает в районе Чистых прудов, добавил Корнеев.
"Пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте", — подчеркнул он.
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Как пояснил начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов, постановление о нарушении будет состоять из панорамной фотографии с траекторией движения автомобиля или мотоцикла, а также данных о звуке. Кроме того, к нему прикрепят видеоролик.
По информации "Ъ", комиссия Мосгордумы по законодательству поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон "О соблюдении покоя граждан и тишины", согласно которому предлагается поднять штраф для автомобилистов с 500 рублей до пяти тысяч.
Сам законопроект в середине сентября, как отмечает издание, внес мэр Москвы Сергей Собянин.
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