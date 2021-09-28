https://ria.ru/20210928/ispytanie-1752101360.html

Эксперт сообщил, что КНДР могла испытать новый для себя вид оружия

Эксперт сообщил, что КНДР могла испытать новый для себя вид оружия - РИА Новости, 28.09.2021

Эксперт сообщил, что КНДР могла испытать новый для себя вид оружия

Неопознанный снаряд, пущенный во вторник в КНДР в сторону Японского моря может быть испытанием гиперзвукового планирующего управляемого блока (Hypersonic Glide... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T05:54

2021-09-28T05:54

2021-09-28T05:54

в мире

сша

кндр (северная корея)

совет безопасности оон

желтое море

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СЕУЛ, 28 сен – РИА Новости. Неопознанный снаряд, пущенный во вторник в КНДР в сторону Японского моря может быть испытанием гиперзвукового планирующего управляемого блока (Hypersonic Glide Vehicle, HGV), считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам в Южной Корее Ким Дон Ёп.Ранее сообщалось, что КНДР во вторник провела пуск неопознанного снаряда из внутренних районов страны в сторону Японского моря. Подробности не приводились, но в сообщении администрации президента указано, что это была "ракета малой дальности". Японская сторона также заявила о пуске одной баллистической ракеты.По мнению эксперта, вероятность, что базовым снарядом была баллистическая, а не просто крылатая ракета, действительно велика. Также КНДР могла испытать новый для себя вид оружия."Для начала, судя по тому, что дальность полета была небольшая, и это одна ракета, а не две – велика вероятность, что это новый, отличный от предыдущих вид ракеты. Учитывая, что пуск прошел на внутренней территории, я считаю, это может быть новый вид (ракеты), сделанный на основе сильно измененных имеющихся баллистических ракет. Я лично полагаю, что это может быть гиперзвуковой управляемый блок (Hypersonic Glide Vehicle, HGV)", - заявил профессор РИА Новости.Он отметил, что КНДР уже заявляла на пленуме партии в январе этого года о разработке ракеты с гиперзвуковыми управляемыми ударными блоками. Гиперзвуковые планирующие управляемые боевые блоки обычно запускаются к цели при помощи баллистических ракет.По словам эксперта, от крылатых ракет блоки отличаются тем, что к баллистической ракете прикрепляется сверхзвуковая боеголовка-глайдер."Есть вероятность, что пуск провалился", - добавил эксперт, сославшись на короткую дальность полета ракеты.Этот пуск уже шестой в 2021 году для Северной Кореи. Ранее сообщалось, что КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. 11-12 сентября также прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 километров.До этого КНДР проводила ракетные испытания в январе и в конце марта. 21 марта прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, а 25 марта в сторону Японского моря были выпущены две баллистических ракеты малой дальности. Пуски баллистических ракет нарушают резолюцию СБ ООН. КНДР же называет их обоснованными усилиями по обороне страны, ответственность за напряженность на Корейском полуострове возлагает на США и Южную Корею.

https://ria.ru/20210928/snaryad-1752094719.html

https://ria.ru/20210928/koreya-1752100722.html

https://ria.ru/20210928/raketa-1752100502.html

сша

кндр (северная корея)

желтое море

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в мире, сша, кндр (северная корея), совет безопасности оон, желтое море