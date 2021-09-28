15:38 28.09.2021 (обновлено: 15:47 28.09.2021)
Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил ООО "Важные иноагенты"* в реестр СМИ-иноагентов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты"*, созданное сотрудниками "Важных историй"*, включёнными ранее в этот список, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 27.09.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты"*. Организация была создана российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, – Шлейновым Р.Ю.*, Аниным Р.А.*, Мароховской А.А.*, Долининой И.Н.* и Шмагун О.В*", - говорится в сообщении.
27 августа, 13:07Песков объяснил, почему в России необходим закон о СМИ-иноагентах
Отмечается, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
Согласно требованиям законодательства, указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
23 сентября, 12:06Климов допустил корректировку закона об иноагентах