https://ria.ru/20210928/inoagenty-1752180931.html

Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 28.09.2021

Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты"*, созданное сотрудниками "Важных историй"*,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:38

2021-09-28T15:38

2021-09-28T15:47

россия

общество

журналистика

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты"*, созданное сотрудниками "Важных историй"*, включёнными ранее в этот список, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 27.09.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты"*. Организация была создана российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, – Шлейновым Р.Ю.*, Аниным Р.А.*, Мароховской А.А.*, Долининой И.Н.* и Шмагун О.В*", - говорится в сообщении.Отмечается, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.Согласно требованиям законодательства, указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html

https://ria.ru/20210923/inoagent-1751434283.html

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россия, общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты