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https://ria.ru/20210928/inoagenty-1752180931.html
Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 28.09.2021
Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты"*, созданное сотрудниками "Важных историй"*,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:38
2021-09-28T15:47
россия
общество
журналистика
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты"*, созданное сотрудниками "Важных историй"*, включёнными ранее в этот список, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 27.09.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты"*. Организация была создана российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, – Шлейновым Р.Ю.*, Аниным Р.А.*, Мароховской А.А.*, Долининой И.Н.* и Шмагун О.В*", - говорится в сообщении.Отмечается, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.Согласно требованиям законодательства, указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html
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россия, общество, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
15:38 28.09.2021 (обновлено: 15:47 28.09.2021)
 
Минюст включил "Важных иноагентов"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил ООО "Важные иноагенты"* в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты"*, созданное сотрудниками "Важных историй"*, включёнными ранее в этот список, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 27.09.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Важные иноагенты"*. Организация была создана российскими физическими лицами, ранее внесенными в реестр, – Шлейновым Р.Ю.*, Аниным Р.А.*, Мароховской А.А.*, Долининой И.Н.* и Шмагун О.В*", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
Согласно требованиям законодательства, указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РоссияОбществожурналистикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)иноагенты
 
 
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