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Застрявшим в Индии туристам дадут месяц, чтобы покинуть страну

Застрявшим в Индии туристам дадут месяц, чтобы покинуть страну - РИА Новости, 28.09.2021

Застрявшим в Индии туристам дадут месяц, чтобы покинуть страну

Индия после возобновления регулярного авиасообщения даст застрявшим в стране туристам 30 дней на то, чтобы выехать, перед тем, как начать их штрафовать, сообщил РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:38

2021-09-28T16:38

2021-09-28T16:38

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сен — РИА Новости. Индия после возобновления регулярного авиасообщения даст застрявшим в стране туристам 30 дней на то, чтобы выехать, перед тем, как начать их штрафовать, сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии старший советник Андрей Федоров.Из-за пандемии коронавируса ряд иностранных граждан, прибывших в Индию до марта 2020 года по действительным индийским визам, были вынуждены остаться в стране. С июня прошлого года они могли ежемесячно продлевать разрешение на 30 дней, обращаясь в МВД с соответствующим заявлением."Благожелательное отношение индийских властей к этому вопросу действует ровно до того момента, когда будет возобновлено регулярное авиасообщение. Как только это произойдет, туристам дается ровно 30 дней для того, чтобы покинуть страну, получив все необходимые разрешения",— сказал Федоров. После этого, по его словам, Индия вернется к своей обычной практике, включая серьезные штрафы (за один день просрочки — 21 тысяча рупий, примерно 21 тысяча рублей) за нарушение миграционного режима, вплоть до уголовной ответственности. По словам дипломата, в Индии может находиться несколько сотен россиян. Сложно точно сказать, потому что не все граждане регистрируются на наших интернет-ресурсах, пояснил консул. Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее количество заразившихся превысило 33,6 миллиона, выздоровели более 32,9 миллиона, умерли более 447 тысяч, а число получающих лечение составляет 292 тысячи человек.

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