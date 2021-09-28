https://ria.ru/20210928/hiddleston-1752010203.html

Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой

Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой - РИА Новости, 28.09.2021

Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой

Том Хиддлстон впервые появился на публике со своей девушкой — английской актрисой Заве Эштон. Пара посетила церемонию награждения театральной премией "Тони" в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:39

2021-09-28T00:39

2021-09-28T00:39

культура

том хиддлстон

новости культуры

стиль жизни

сша

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Том Хиддлстон впервые появился на публике со своей девушкой — английской актрисой Заве Эштон. Пара посетила церемонию награждения театральной премией "Тони" в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail. Эштон поддержала своего друга, который претендовал на одну из главных наград — премию "Тони" в номинации "Лучшая мужская роль в пьесе" за роль в постановке "Предательство" ("Betrayal") по произведению Гарольда Пинтера. Хиддлстон статуэтку в итоге не получил. Несмотря на поражение, он выглядел счастливым и довольным в компании своей спутницы, которая появилась на церемонии в тюлевом платье кораллового оттенка. Хиддлстон же блистал в классическом смокинге темно-синего цвета. В Daily Mail отмечают, что актеры познакомились в 2019 году и вместе играли в пьесе "Предательство". Вскоре СМИ начали писать об отношениях между Хиддлстоном и Эштон, но эту информацию они долгое время не подтверждали. Сейчас, по информации инсайдеров, актеры живут вместе в Атланте (штат Джорджия, США) и "наслаждаются спокойной жизнью".

https://ria.ru/20210920/adel-1750959966.html

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том хиддлстон, новости культуры, стиль жизни, сша, нью-йорк (город)