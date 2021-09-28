https://ria.ru/20210928/hiddleston-1752010203.html
Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой
Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой - РИА Новости, 28.09.2021
Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой
Том Хиддлстон впервые появился на публике со своей девушкой — английской актрисой Заве Эштон. Пара посетила церемонию награждения театральной премией "Тони" в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:39
2021-09-28T00:39
2021-09-28T00:39
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том хиддлстон
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нью-йорк (город)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Том Хиддлстон впервые появился на публике со своей девушкой — английской актрисой Заве Эштон. Пара посетила церемонию награждения театральной премией "Тони" в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail. Эштон поддержала своего друга, который претендовал на одну из главных наград — премию "Тони" в номинации "Лучшая мужская роль в пьесе" за роль в постановке "Предательство" ("Betrayal") по произведению Гарольда Пинтера. Хиддлстон статуэтку в итоге не получил. Несмотря на поражение, он выглядел счастливым и довольным в компании своей спутницы, которая появилась на церемонии в тюлевом платье кораллового оттенка. Хиддлстон же блистал в классическом смокинге темно-синего цвета. В Daily Mail отмечают, что актеры познакомились в 2019 году и вместе играли в пьесе "Предательство". Вскоре СМИ начали писать об отношениях между Хиддлстоном и Эштон, но эту информацию они долгое время не подтверждали. Сейчас, по информации инсайдеров, актеры живут вместе в Атланте (штат Джорджия, США) и "наслаждаются спокойной жизнью".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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том хиддлстон, новости культуры, стиль жизни, сша, нью-йорк (город)
Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой
Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей девушкой
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Том Хиддлстон впервые появился на публике со своей девушкой — английской актрисой Заве Эштон. Пара посетила церемонию награждения театральной премией "Тони" в Нью-Йорке, сообщает
Daily Mail.
Эштон поддержала своего друга, который претендовал на одну из главных наград — премию "Тони" в номинации "Лучшая мужская роль в пьесе" за роль в постановке "Предательство" ("Betrayal") по произведению Гарольда Пинтера. Хиддлстон статуэтку в итоге не получил.
Несмотря на поражение, он выглядел счастливым и довольным в компании своей спутницы, которая появилась на церемонии в тюлевом платье кораллового оттенка. Хиддлстон же блистал в классическом смокинге темно-синего цвета.
В Daily Mail отмечают, что актеры познакомились в 2019 году и вместе играли в пьесе "Предательство". Вскоре СМИ начали писать об отношениях между Хиддлстоном и Эштон, но эту информацию они долгое время не подтверждали.
Сейчас, по информации инсайдеров, актеры живут вместе в Атланте (штат Джорджия, США) и "наслаждаются спокойной жизнью".