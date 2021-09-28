https://ria.ru/20210928/gruppa-1752098415.html

Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам

Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам - РИА Новости, 28.09.2021

Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам

Пентагон создал оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развертывание кораблей в случае противодействия угрозе... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T03:45

2021-09-28T03:45

2021-09-28T03:52

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Пентагон создал оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развертывание кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане, пишет профильное издание Института ВМС США USNI News.Группа получила название Greyhound.В состав группы вошли "два самых боеспособных эсминца": "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". В январе к ним присоединится эсминец "Салливанс", который сейчас развернут в составе британской ударной группы авианосцев. В 2022 году, когда "Томас Хаднер" будет находиться на техобслуживании, в группу включат эсминцы "Коул" и "Грэвели".Корабли будут базироваться на военно-морских базах Мейпорт и Норфолк в штате Вирджиния. Они займутся проведением операций и учений в Атлантике.Как пишет издание, создание новой группы происходит на фоне решения американских ВМС сосредоточить свое внимание на Атлантике из-за подводных сил ВМФ России."Стратегическая угроза нашей родине вступила в новую эру. Наши конкуренты уже развернули и продолжают развивать свои возможности, чтобы держать страну под угрозой", - заявил Маклейн.В 2018 году из-за "всплеска российских подводных операций в Атлантике" в США был восстановлен второй флот ВМС. Командующий флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис ранее заявлял о неуклонном росте активности российских подлодок в Атлантическом океане. По его утверждению, восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем.

https://ria.ru/20210828/protest-1747629604.html

https://ria.ru/20210924/flot-1751569199.html

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