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Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам - РИА Новости, 28.09.2021
Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
Пентагон создал оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развертывание кораблей в случае противодействия угрозе... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T03:45
2021-09-28T03:52
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Пентагон создал оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развертывание кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане, пишет профильное издание Института ВМС США USNI News.Группа получила название Greyhound.В состав группы вошли "два самых боеспособных эсминца": "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". В январе к ним присоединится эсминец "Салливанс", который сейчас развернут в составе британской ударной группы авианосцев. В 2022 году, когда "Томас Хаднер" будет находиться на техобслуживании, в группу включат эсминцы "Коул" и "Грэвели".Корабли будут базироваться на военно-морских базах Мейпорт и Норфолк в штате Вирджиния. Они займутся проведением операций и учений в Атлантике.Как пишет издание, создание новой группы происходит на фоне решения американских ВМС сосредоточить свое внимание на Атлантике из-за подводных сил ВМФ России."Стратегическая угроза нашей родине вступила в новую эру. Наши конкуренты уже развернули и продолжают развивать свои возможности, чтобы держать страну под угрозой", - заявил Маклейн.В 2018 году из-за "всплеска российских подводных операций в Атлантике" в США был восстановлен второй флот ВМС. Командующий флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис ранее заявлял о неуклонном росте активности российских подлодок в Атлантическом океане. По его утверждению, восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем.
https://ria.ru/20210828/protest-1747629604.html
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в мире, вмф рф, сша, военно-морские силы сша, атлантический океан, вмф сша, россия
03:45 28.09.2021 (обновлено: 03:52 28.09.2021)
 
Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам

ВМС США создали новую группу эсминцев для противодействия российским подлодкам

© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США
Эсминцы ВМС США - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Пентагон создал оперативную группу эсминцев на восточном побережье, которая призвана обеспечить быстрое развертывание кораблей в случае противодействия угрозе со стороны российских подлодок в Атлантическом океане, пишет профильное издание Института ВМС США USNI News.
Группа получила название Greyhound.
"Корабли буду готовы к выполнению всего спектра задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту нашей страны", - заявил контр-адмирал, командующий надводными силами ВМС США в Атлантике Брендан Маклейн.
В состав группы вошли "два самых боеспособных эсминца": "Томас Хаднер" и "Дональд Кук". В январе к ним присоединится эсминец "Салливанс", который сейчас развернут в составе британской ударной группы авианосцев. В 2022 году, когда "Томас Хаднер" будет находиться на техобслуживании, в группу включат эсминцы "Коул" и "Грэвели".
Корабли будут базироваться на военно-морских базах Мейпорт и Норфолк в штате Вирджиния. Они займутся проведением операций и учений в Атлантике.
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Как пишет издание, создание новой группы происходит на фоне решения американских ВМС сосредоточить свое внимание на Атлантике из-за подводных сил ВМФ России.
"Стратегическая угроза нашей родине вступила в новую эру. Наши конкуренты уже развернули и продолжают развивать свои возможности, чтобы держать страну под угрозой", - заявил Маклейн.
В 2018 году из-за "всплеска российских подводных операций в Атлантике" в США был восстановлен второй флот ВМС. Командующий флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис ранее заявлял о неуклонном росте активности российских подлодок в Атлантическом океане. По его утверждению, восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем.
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