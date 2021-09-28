https://ria.ru/20210928/gripp-1752105149.html
В России более девяти процентов населения сделали прививку против гриппа
В России более девяти процентов населения сделали прививку против гриппа - РИА Новости, 28.09.2021
В России более девяти процентов населения сделали прививку против гриппа
Более 13 миллионов человек в России уже сделали прививку от гриппа, уровень заболеваемости ОРВИ в стране пока умеренный, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:56
2021-09-28T07:56
2021-09-28T07:56
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 13 миллионов человек в России уже сделали прививку от гриппа, уровень заболеваемости ОРВИ в стране пока умеренный, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Добавляется, что на 38-й неделе 2021 года в России отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
В России более девяти процентов населения сделали прививку против гриппа
В России 13 миллионов человек сделали прививку против гриппа