https://ria.ru/20210928/gripp-1752105149.html

В России более девяти процентов населения сделали прививку против гриппа

В России более девяти процентов населения сделали прививку против гриппа - РИА Новости, 28.09.2021

В России более девяти процентов населения сделали прививку против гриппа

Более 13 миллионов человек в России уже сделали прививку от гриппа, уровень заболеваемости ОРВИ в стране пока умеренный, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:56

2021-09-28T07:56

2021-09-28T07:56

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751455594_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_b0216ec8b9851c5e8e86ca474e230874.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Более 13 миллионов человек в России уже сделали прививку от гриппа, уровень заболеваемости ОРВИ в стране пока умеренный, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Добавляется, что на 38-й неделе 2021 года в России отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/vaktsinatsiya-1751721285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия