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Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях
Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях - РИА Новости, 28.09.2021
Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях
Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла", пишет Guardian. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:36
2021-09-28T19:27
в мире
климат
грета тунберг
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РИМ, 28 сен - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла", пишет Guardian.Лидеры США и стран ЕС заявляли о намерении достичь углеродной нейтральности к середине века и строительстве "зеленой экономики"."Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Углеродная нейтральность к 2050 году. Бла-бла-бла... Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях ", - заявила Тунберг во время выступления на молодежном экологическом саммите Youth4Climate в Италии.Активистка также назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям".Молодежный саммит Youth4Climate по вопросам изменения климата проходит с 28 по 30 сентября в Милане, в нем принимают участие 400 человек в возрасте от 15 до 29 лет. Мероприятие было организовано властями Италии в рамках партнерского соглашения с Великобританией о председательстве на саммите COP26 (26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата).COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20210901/putin-1748126959.html
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"Бла-бла-бла" – Грета не довольна усилиями мировых лидеров по климатической повестке
Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров На саммите Youth4Climate в Италии молодёжь обсуждала возможности более активного участия в решении экологических проблем, но 18-летняя Грета Тунберг заявила, что это пустая трата времени. Она высмеяла мировых лидеров и обвинила их в пустых обещаниях о возможностях предотвращения глобального потепления. «Стройте лучше. Бла-бла-бла. Зелёная экономика. Бла-бла-бла. Чистый ноль к 2050 году. Бла-бла-бла. Это всё, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, звучащие великолепно, так и не возымели эффекта. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях».
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в мире, климат, грета тунберг
18:36 28.09.2021 (обновлено: 19:27 28.09.2021)
 
Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях

Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых обещаниях в сфере климата

Читать ria.ru в
РИМ, 28 сен - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает, что обещания мировых лидеров решить проблемы климатического кризиса - лишь "бла-бла-бла", пишет Guardian.
Лидеры США и стран ЕС заявляли о намерении достичь углеродной нейтральности к середине века и строительстве "зеленой экономики".
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"Зеленая экономика. Бла-бла-бла. Углеродная нейтральность к 2050 году. Бла-бла-бла... Слова, которые звучат здорово, но пока не привели к действию. Наши надежды и амбиции тонут в их пустых обещаниях ", - заявила Тунберг во время выступления на молодежном экологическом саммите Youth4Climate в Италии.
Активистка также назвала подход мировых лидеров к решению проблем климата "преднамеренным бездействием" и "предательством по отношению к настоящим и будущим поколениям".
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Молодежный саммит Youth4Climate по вопросам изменения климата проходит с 28 по 30 сентября в Милане, в нем принимают участие 400 человек в возрасте от 15 до 29 лет. Мероприятие было организовано властями Италии в рамках партнерского соглашения с Великобританией о председательстве на саммите COP26 (26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата).
COP26 состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
 
В миреКлиматГрета Тунберг
 
 
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