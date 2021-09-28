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Глава Приамурья рассказал о грантах для поддержки аграриев
Глава Приамурья рассказал о грантах для поддержки аграриев - РИА Новости, 28.09.2021
Глава Приамурья рассказал о грантах для поддержки аграриев
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о системной работе по развитию сельского хозяйства, например, фермер из Ивановского района Дмитрий Козороз... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:36
2021-09-28T12:36
2021-09-28T12:36
амурская область
экономика
ивановский район
амурская область
новосибирск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о системной работе по развитию сельского хозяйства, например, фермер из Ивановского района Дмитрий Козороз получил грант в 18 миллионов рублей на развитие семейной фермы, разведением коров он занимается четыре года.Как уточняет правительство Приамурья, сейчас в сутки надой молока в хозяйстве фермера Козороза из села Константиноградовка Ивановского района - 250-300 литров молока в сутки, он реализует его на хладокомбинат."На выделенные средства (гранта) в этом году мы начнём строить новый коровник, а в следующем купим 50 коров чёрно-пёстрой породы. Они пополнят уже существующее стадо из 21 коровы", - рассказал Дмитрий Козороз, его цитирует правительство Амурской области.Всего грант на развитие семейных ферм получили шесть амурчан, по правилам, размер господдержки не превышает 30 миллионов рублей и составляет не более 70% всей стоимости проекта.Другое направление поддержки - "Агростартап", это направление для тех, кто только начинает развивать свое дело в сельском хозяйстве.Пять миллионов рублей по направлению "Агростартап" получил Денис Бут из села Лозовое Белогорского округа. Коров молочного направления он разводит почти два года. Сейчас у амурчанина поголовье состоит из 11 коров. В планах привезти из Красноярска или Новосибирска ещё 15."Грантовая поддержка составила 5 миллионов рублей. Большая часть этих средств пойдёт на покупку техники – скорее всего, это будет трактор. Около 2 миллионов рублей потратим на покупку племенного скота", - прокомментировал Бут.В этом году у амурских фермеров ещё есть возможность получить государственную поддержку на развитие семейных ферм. До 30 сентября (включительно) министерство сельского хозяйства Приамурья продолжается прием документов для участия в конкурсе."В регионе ведется системная работа по развитию сельского хозяйства. Разработан ряд мер поддержки в части стимулирования создания и расширения уже работающих сельскохозяйственных предприятий, действует большая программа субсидирования. Мы заинтересованы в развитии как крупных предприятий, так и небольших ферм. Основная цель — увеличение в Приамурье доли сельхозпродукции местного производства и, как следствие, повышение продовольственной безопасности региона. Первые результаты уже видны: количество местных продуктов на прилавках выросло, постепенно мы уходим от привозных овощей и молочной продукции", - рассказал Орлов.Господдержка оказывается амурским аграриям и по другим направлениям, предусмотрены различные субсидии: на уплату страховых взносов, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и прочие. Деньги выделяются из областного и федерального бюджетов по государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".
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экономика, ивановский район, амурская область, новосибирск, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья рассказал о грантах для поддержки аграриев
Глава Амурской области Орлов рассказал о системной работе по развитию сельского хозяйства
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сен – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
рассказал о системной работе по развитию сельского хозяйства, например, фермер из Ивановского района Дмитрий Козороз получил грант в 18 миллионов рублей на развитие семейной фермы, разведением коров он занимается четыре года.
Как уточняет правительство Приамурья, сейчас в сутки надой молока в хозяйстве фермера Козороза из села Константиноградовка Ивановского района
- 250-300 литров молока в сутки, он реализует его на хладокомбинат.
"На выделенные средства (гранта) в этом году мы начнём строить новый коровник, а в следующем купим 50 коров чёрно-пёстрой породы. Они пополнят уже существующее стадо из 21 коровы", - рассказал Дмитрий Козороз, его цитирует правительство Амурской области
.
Всего грант на развитие семейных ферм получили шесть амурчан, по правилам, размер господдержки не превышает 30 миллионов рублей и составляет не более 70% всей стоимости проекта.
Другое направление поддержки - "Агростартап", это направление для тех, кто только начинает развивать свое дело в сельском хозяйстве.
Пять миллионов рублей по направлению "Агростартап" получил Денис Бут из села Лозовое Белогорского округа. Коров молочного направления он разводит почти два года. Сейчас у амурчанина поголовье состоит из 11 коров. В планах привезти из Красноярска или Новосибирска
ещё 15.
"Грантовая поддержка составила 5 миллионов рублей. Большая часть этих средств пойдёт на покупку техники – скорее всего, это будет трактор. Около 2 миллионов рублей потратим на покупку племенного скота", - прокомментировал Бут.
В этом году у амурских фермеров ещё есть возможность получить государственную поддержку на развитие семейных ферм. До 30 сентября (включительно) министерство сельского хозяйства Приамурья продолжается прием документов для участия в конкурсе.
"В регионе ведется системная работа по развитию сельского хозяйства. Разработан ряд мер поддержки в части стимулирования создания и расширения уже работающих сельскохозяйственных предприятий, действует большая программа субсидирования. Мы заинтересованы в развитии как крупных предприятий, так и небольших ферм. Основная цель — увеличение в Приамурье доли сельхозпродукции местного производства и, как следствие, повышение продовольственной безопасности региона. Первые результаты уже видны: количество местных продуктов на прилавках выросло, постепенно мы уходим от привозных овощей и молочной продукции", - рассказал Орлов.
Господдержка оказывается амурским аграриям и по другим направлениям, предусмотрены различные субсидии: на уплату страховых взносов, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и прочие. Деньги выделяются из областного и федерального бюджетов по государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".