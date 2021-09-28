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Экс-глава Тувы получил мандат депутата Госдумы
Экс-глава Тувы получил мандат депутата Госдумы - РИА Новости, 28.09.2021
Экс-глава Тувы получил мандат депутата Госдумы
Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол получил мандат депутата Госдумы, сообщила РИА Новости помощница бывшего руководителя республики. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:59
2021-09-28T08:59
2021-09-28T08:59
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
шолбан кара-оол
единая россия
госдума рф
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол получил мандат депутата Госдумы, сообщила РИА Новости помощница бывшего руководителя республики."Да, получил", - сказала помощница, отвечая на вопрос о получении мандата.Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг, за которого на прошедших 17-19 сентября выборах проголосовали 86,81% избирателей республики.Ранее в избиркоме республики РИА Новости сообщили, что партия "Единая Россия", в региональный список которой входил Кара-оол, набрала в Туве 85,34%. В одномандатном избирательном округе победил Айдын Сарыглар ("Единая Россия") с результатом 74,43%.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, шолбан кара-оол, единая россия, госдума рф, владислав ховалыг
Экс-глава Тувы получил мандат депутата Госдумы
Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол получил мандат депутата Госдумы