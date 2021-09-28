https://ria.ru/20210928/gosdolg-1752096105.html

Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США

Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США - РИА Новости, 28.09.2021

Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США

Республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга и продолжение финансирования федерального... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:00

2021-09-28T02:00

2021-09-28T05:26

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга и продолжение финансирования федерального правительства, за три дня до крайнего срока, свидетельствуют данные голосования.Республиканская фракция высказалась против законопроекта в ходе процедурного голосования, где для принятия документа требовалось 60 голосов из 100. Таким образом, политический торг вокруг бюджета и долга продолжится.Конгресс должен до исхода четверга принять, а президент Джо Байден - подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга. В противном случае США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт по долгу. В прошлом Соединенные Штаты не допускали дефолта, и его вероятность в настоящее время оценивается как невысокая. Тем не менее "шатдауны" - временное сокращение работы федеральных органов власти - стали в последние годы достаточно частым явлением на фоне обострившегося противостояния партий в конгрессе.

https://ria.ru/20210908/gosdolg-1749246491.html

сша

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в мире, сша, джо байден