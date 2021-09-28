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Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США
Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США - РИА Новости, 28.09.2021
Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США
Республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга и продолжение финансирования федерального... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:00
2021-09-28T05:26
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга и продолжение финансирования федерального правительства, за три дня до крайнего срока, свидетельствуют данные голосования.Республиканская фракция высказалась против законопроекта в ходе процедурного голосования, где для принятия документа требовалось 60 голосов из 100. Таким образом, политический торг вокруг бюджета и долга продолжится.Конгресс должен до исхода четверга принять, а президент Джо Байден - подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга. В противном случае США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт по долгу. В прошлом Соединенные Штаты не допускали дефолта, и его вероятность в настоящее время оценивается как невысокая. Тем не менее "шатдауны" - временное сокращение работы федеральных органов власти - стали в последние годы достаточно частым явлением на фоне обострившегося противостояния партий в конгрессе.
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в мире, сша, джо байден
02:00 28.09.2021 (обновлено: 05:26 28.09.2021)
 
Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США

Проект о поднятии потолка госдолга США блокировали в сенате за три дня до крайнего срока

© AFP 2021 / Timothy A. ClaryСчетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Счетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AFP 2021 / Timothy A. Clary
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка госдолга и продолжение финансирования федерального правительства, за три дня до крайнего срока, свидетельствуют данные голосования.
Республиканская фракция высказалась против законопроекта в ходе процедурного голосования, где для принятия документа требовалось 60 голосов из 100. Таким образом, политический торг вокруг бюджета и долга продолжится.
Конгресс должен до исхода четверга принять, а президент Джо Байден - подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга. В противном случае США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт по долгу.
В прошлом Соединенные Штаты не допускали дефолта, и его вероятность в настоящее время оценивается как невысокая. Тем не менее "шатдауны" - временное сокращение работы федеральных органов власти - стали в последние годы достаточно частым явлением на фоне обострившегося противостояния партий в конгрессе.
Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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