https://ria.ru/20210928/google-1752235328.html

Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях

Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях - РИА Новости, 28.09.2021

Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях

Пользователи Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T22:11

2021-09-28T22:11

2021-09-28T22:14

в мире

италия

венгрия

google

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пользователи Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, Польша, Италия, Венгрия и ряде других.Согласно информации на сайте, 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 30% жалоб связаны с работой веб-сайта, 2% - со сложностями при поиске.

https://ria.ru/20210927/smartfony-1752073434.html

италия

венгрия

россия

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2021

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в мире, италия, венгрия, google, россия