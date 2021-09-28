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Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях - РИА Новости, 28.09.2021
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях
Пользователи Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на РИА Новости, 28.09.2021
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в мире
италия
венгрия
google
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пользователи Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, Польша, Италия, Венгрия и ряде других.Согласно информации на сайте, 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 30% жалоб связаны с работой веб-сайта, 2% - со сложностями при поиске.
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италия
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353
60
в мире, италия, венгрия, google, россия
22:11 28.09.2021 (обновлено: 22:14 28.09.2021)
 
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях

Downdetector: пользователи Google из разных стран жалуются на сбои в его работе

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пользователи Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, Польша, Италия, Венгрия и ряде других.
Согласно информации на сайте, 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 30% жалоб связаны с работой веб-сайта, 2% - со сложностями при поиске.
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