https://ria.ru/20210928/google-1752235328.html
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях - РИА Новости, 28.09.2021
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях
Пользователи Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:11
2021-09-28T22:11
2021-09-28T22:14
в мире
италия
венгрия
google
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пользователи Google по всему миру сообщают о сбоях в работе поисковой системы, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, неполадки наблюдаются в таких странах, как Россия, Польша, Италия, Венгрия и ряде других.Согласно информации на сайте, 68% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 30% жалоб связаны с работой веб-сайта, 2% - со сложностями при поиске.
https://ria.ru/20210927/smartfony-1752073434.html
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в мире, италия, венгрия, google, россия
22:11 28.09.2021 (обновлено: 22:14 28.09.2021)
Пользователи Google сообщили о глобальных сбоях
Downdetector: пользователи Google из разных стран жалуются на сбои в его работе