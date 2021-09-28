Появились первые кадры со съемок нового "Голоса"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте принял участие золотой состав наставников в лице Леонида Агутина, Александра Градского, Пелагеи и Димы Билана.К участию в слепых прослушиваниях было допущено около 120 исполнителей – профессионалов и любителей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.Порядок проведения конкурса остался без изменений. Также зрители увидят полюбившегося ведущего проекта Дмитрия Нагиева, который регулярно поддерживает участников. Ранее стало известно, что съемки проводятся в обновленной студии.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте принял участие золотой состав наставников в лице Леонида Агутина, Александра Градского, Пелагеи и Димы Билана.
К участию в слепых прослушиваниях было допущено около 120 исполнителей – профессионалов и любителей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.
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