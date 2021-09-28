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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210928/golos-1752121145.html
Появились первые кадры со съемок нового "Голоса"
Появились первые кадры со съемок нового "Голоса" - РИА Новости, 28.09.2021
Появились первые кадры со съемок нового "Голоса"
Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте принял участие золотой состав наставников в лице РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:00
2021-09-28T11:00
шоубиз
дима билан (виктор белан)
леонид агутин
пелагея
александр градский
"голос"
новости культуры
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте принял участие золотой состав наставников в лице Леонида Агутина, Александра Градского, Пелагеи и Димы Билана.К участию в слепых прослушиваниях было допущено около 120 исполнителей – профессионалов и любителей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.Порядок проведения конкурса остался без изменений. Также зрители увидят полюбившегося ведущего проекта Дмитрия Нагиева, который регулярно поддерживает участников. Ранее стало известно, что съемки проводятся в обновленной студии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дима билан (виктор белан), леонид агутин, пелагея, александр градский, "голос", новости культуры
11:00 28.09.2021
 
Появились первые кадры со съемок нового "Голоса"

Появились первые кадры со съемок юбилейного "Голоса" с золотым составом наставников

© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Первый канал / Максим Ли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте принял участие золотой состав наставников в лице Леонида Агутина, Александра Градского, Пелагеи и Димы Билана.
К участию в слепых прослушиваниях было допущено около 120 исполнителей – профессионалов и любителей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Пелагея в кресле наставника

Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
1 из 8

Пелагея в кресле наставника

© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Около 120 человек приняли участие в слепых прослушиваниях

Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
2 из 8

Около 120 человек приняли участие в слепых прослушиваниях

© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Леонид Агутин в кресле наставника

Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
3 из 8

Леонид Агутин в кресле наставника

© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Для участия в конкурсе приехали люди со всей России

Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
4 из 8

Для участия в конкурсе приехали люди со всей России

© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Одна из участниц юбилейного сезона

Участница нового сезона шоу Голос на Первом канале
5 из 8

Одна из участниц юбилейного сезона

© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Участники могут исполнить песню в любом стиле

Участник нового сезона шоу Голос на Первом канале
6 из 8

Участники могут исполнить песню в любом стиле

© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Дима Билан был наставником первого сезона проекта

Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале
7 из 8

Дима Билан был наставником первого сезона проекта

© Фото : Первый канал / Максим Ли
© Фото : Первый канал / Максим Ли

Многие любители впервые выступят на большой сцене

Участник нового сезона шоу Голос на Первом канале
8 из 8

Многие любители впервые выступят на большой сцене

© Фото : Первый канал / Максим Ли
1 из 8

Пелагея в кресле наставника

© Фото : Первый канал / Максим Ли
2 из 8

Около 120 человек приняли участие в слепых прослушиваниях

© Фото : Первый канал / Максим Ли
3 из 8

Леонид Агутин в кресле наставника

© Фото : Первый канал / Максим Ли
4 из 8

Для участия в конкурсе приехали люди со всей России

© Фото : Первый канал / Максим Ли
5 из 8

Одна из участниц юбилейного сезона

© Фото : Первый канал / Максим Ли
6 из 8

Участники могут исполнить песню в любом стиле

© Фото : Первый канал / Максим Ли
7 из 8

Дима Билан был наставником первого сезона проекта

© Фото : Первый канал / Максим Ли
8 из 8

Многие любители впервые выступят на большой сцене

© Фото : Первый канал / Максим Ли
Порядок проведения конкурса остался без изменений. Также зрители увидят полюбившегося ведущего проекта Дмитрия Нагиева, который регулярно поддерживает участников.
Ранее стало известно, что съемки проводятся в обновленной студии.
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ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Леонид АгутинПелагеяАлександр Градский"Голос"Новости культуры
 
 
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