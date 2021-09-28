https://ria.ru/20210928/golos-1752121145.html

Появились первые кадры со съемок нового "Голоса"

Появились первые кадры со съемок нового "Голоса" - РИА Новости, 28.09.2021

Появились первые кадры со съемок нового "Голоса"

Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте принял участие золотой состав наставников в лице РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:00

2021-09-28T11:00

2021-09-28T11:00

шоубиз

дима билан (виктор белан)

леонид агутин

пелагея

александр градский

"голос"

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752119732_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f73622c19586105cbbb0f23b3e0cd76e.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появились первые кадры со съемок юбилейного сезона шоу "Голос", сообщает пресс-служба Первого канала. В проекте принял участие золотой состав наставников в лице Леонида Агутина, Александра Градского, Пелагеи и Димы Билана.К участию в слепых прослушиваниях было допущено около 120 исполнителей – профессионалов и любителей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.Порядок проведения конкурса остался без изменений. Также зрители увидят полюбившегося ведущего проекта Дмитрия Нагиева, который регулярно поддерживает участников. Ранее стало известно, что съемки проводятся в обновленной студии.

https://ria.ru/20210905/golos-1748734522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дима билан (виктор белан), леонид агутин, пелагея, александр градский, "голос", новости культуры