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СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки
СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки - РИА Новости, 28.09.2021
СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки
Следственный комитет предъявил обвинение главврачу московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому по делу о гибели пациентки, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:47
2021-09-28T21:11
происшествия
москва
россия
олег серебрянский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение главврачу московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому по делу о гибели пациентки, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Его, а также заведующего отделением Руслана Павлова и врача анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова подозревают в преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 2 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору").Она отметила, что Павлова и Наумова взяли под стражу. На имущество Серебрянского, который сейчас находится в Турции, и клинику наложен арест.Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская сообщала, что Серебрянского арестовали заочно. Он объявлен в международный розыск.Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты положили в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Затем вместо того, чтобы экстренно отправить в сосудистый центр для операции, ее оставили больше чем на сутки в учреждении без специализированного лечения. В результате женщину несвоевременно перевели в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где она скончалась.В СМИ наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, умершего в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с "Медициной 24/7".
https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html
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происшествия, москва, россия, олег серебрянский
18:47 28.09.2021 (обновлено: 21:11 28.09.2021)
 
СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки

СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" Серебрянскому из-за смерти пациентки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение главврачу московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому по делу о гибели пациентки, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Его, а также заведующего отделением Руслана Павлова и врача анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова подозревают в преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 2 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору").
Владимир Плиев - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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СК задержал главврача больницы во Владикавказе
Она отметила, что Павлова и Наумова взяли под стражу. На имущество Серебрянского, который сейчас находится в Турции, и клинику наложен арест.
Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская сообщала, что Серебрянского арестовали заочно. Он объявлен в международный розыск.
Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты положили в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Затем вместо того, чтобы экстренно отправить в сосудистый центр для операции, ее оставили больше чем на сутки в учреждении без специализированного лечения. В результате женщину несвоевременно перевели в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где она скончалась.
В СМИ наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, умершего в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с "Медициной 24/7".
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