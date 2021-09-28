https://ria.ru/20210928/glavvrach-1752214909.html

СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки

СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки - РИА Новости, 28.09.2021

СК предъявил обвинение главврачу "Медицины 24/7" из-за смерти пациентки

Следственный комитет предъявил обвинение главврачу московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому по делу о гибели пациентки, сообщила журналистам... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:47

2021-09-28T18:47

2021-09-28T21:11

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олег серебрянский

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение главврачу московской клиники "Медицина 24/7" Олегу Серебрянскому по делу о гибели пациентки, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Его, а также заведующего отделением Руслана Павлова и врача анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова подозревают в преступлении, предусмотренном п. "а" ч. 2 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору").Она отметила, что Павлова и Наумова взяли под стражу. На имущество Серебрянского, который сейчас находится в Турции, и клинику наложен арест.Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская сообщала, что Серебрянского арестовали заочно. Он объявлен в международный розыск.Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты положили в клинику пациентку с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Затем вместо того, чтобы экстренно отправить в сосудистый центр для операции, ее оставили больше чем на сутки в учреждении без специализированного лечения. В результате женщину несвоевременно перевели в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где она скончалась.В СМИ наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, умершего в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с "Медициной 24/7".

https://ria.ru/20210810/zaderzhanie-1745250731.html

https://ria.ru/20210427/vzyatka-1730075311.html

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происшествия, москва, россия, олег серебрянский