Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге
Шведские власти считают, что взрыв в Гетеборге вряд ли произошел по естественным причинам
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что взрыв в одном из домов города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам.
Во вторник утром местные СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в Гетеборге, в результате несколько человек получили серьезные ранения.
"О причинах взрыва пока слишком рано рассуждать. Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам", - сказал Дамберг на пресс-конференции, проводимой совместно с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Дамберг добавил, что в данный момент полиция проводит расследование причин случившегося, по его словам нельзя исключать наличие преступного умысла во взрыве. Вместе с тем не отвергается и версия о естественной причине взрыва.
© REUTERS / TT News Agency/Larsson RosvallСотрудники аварийно-спасательных служб на месте взрыва в жилом доме в Гетеборге, Швеция
Сотрудники аварийно-спасательных служб на месте взрыва в жилом доме в Гетеборге, Швеция
По словам газеты Aftonbladet, местная полиция рассматривает две основные причины взрыва: утечка газа в доме и заложенное взрывное устройство, склоняясь больше ко второму варианту. По данным газеты, в самом здании нет газовых труб, однако они проходят поблизости от дома.