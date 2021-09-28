Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/geteborg-1752205293.html
Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге
Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге - РИА Новости, 28.09.2021
Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге
Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что взрыв в одном из домов города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:54
2021-09-28T17:54
в мире
взрыв
гетеборг
швеция
микаэль дамберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752117873_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_2ede6cca4070ca92eb29799bdc52ea94.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что взрыв в одном из домов города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам.Во вторник утром местные СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в Гетеборге, в результате несколько человек получили серьезные ранения."О причинах взрыва пока слишком рано рассуждать. Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам", - сказал Дамберг на пресс-конференции, проводимой совместно с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.Дамберг добавил, что в данный момент полиция проводит расследование причин случившегося, по его словам нельзя исключать наличие преступного умысла во взрыве. Вместе с тем не отвергается и версия о естественной причине взрыва.По словам газеты Aftonbladet, местная полиция рассматривает две основные причины взрыва: утечка газа в доме и заложенное взрывное устройство, склоняясь больше ко второму варианту. По данным газеты, в самом здании нет газовых труб, однако они проходят поблизости от дома.
https://ria.ru/20210928/vzryv-1752111656.html
гетеборг
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752117873_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_8bc2387bdaab9f9188da2c43780d5afd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, взрыв, гетеборг, швеция, микаэль дамберг
17:54 28.09.2021
 
Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге

Шведские власти считают, что взрыв в Гетеборге вряд ли произошел по естественным причинам

© REUTERS / TT News Agency/Larsson RosvallВзрыв в жилом доме в Гетеборге, Швеция
Взрыв в жилом доме в Гетеборге, Швеция - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / TT News Agency/Larsson Rosvall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что взрыв в одном из домов города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам.
Во вторник утром местные СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в Гетеборге, в результате несколько человек получили серьезные ранения.
Пожарные на месте взрыва в жилом доме в Гетеборге, Швеция - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 09:29
В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
"О причинах взрыва пока слишком рано рассуждать. Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам", - сказал Дамберг на пресс-конференции, проводимой совместно с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Дамберг добавил, что в данный момент полиция проводит расследование причин случившегося, по его словам нельзя исключать наличие преступного умысла во взрыве. Вместе с тем не отвергается и версия о естественной причине взрыва.
© REUTERS / TT News Agency/Larsson RosvallСотрудники аварийно-спасательных служб на месте взрыва в жилом доме в Гетеборге, Швеция
Сотрудники аварийно-спасательных служб на месте взрыва в жилом доме в Гетеборге, Швеция - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / TT News Agency/Larsson Rosvall
Сотрудники аварийно-спасательных служб на месте взрыва в жилом доме в Гетеборге, Швеция
По словам газеты Aftonbladet, местная полиция рассматривает две основные причины взрыва: утечка газа в доме и заложенное взрывное устройство, склоняясь больше ко второму варианту. По данным газеты, в самом здании нет газовых труб, однако они проходят поблизости от дома.
 
В миреВзрывГетеборгШвецияМикаэль Дамберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния