https://ria.ru/20210928/geteborg-1752205293.html

Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге

Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге - РИА Новости, 28.09.2021

Шведские власти рассказали о расследовании взрыва в Гетеборге

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что взрыв в одном из домов города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:54

2021-09-28T17:54

2021-09-28T17:54

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взрыв

гетеборг

швеция

микаэль дамберг

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что взрыв в одном из домов города Гетеборг в Швеции вряд ли произошел по естественным причинам.Во вторник утром местные СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в Гетеборге, в результате несколько человек получили серьезные ранения."О причинах взрыва пока слишком рано рассуждать. Основное внимание было уделено работе экстренных служб и спасению жизней. Полиция считает маловероятным, что взрыв произошел по естественным причинам", - сказал Дамберг на пресс-конференции, проводимой совместно с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.Дамберг добавил, что в данный момент полиция проводит расследование причин случившегося, по его словам нельзя исключать наличие преступного умысла во взрыве. Вместе с тем не отвергается и версия о естественной причине взрыва.По словам газеты Aftonbladet, местная полиция рассматривает две основные причины взрыва: утечка газа в доме и заложенное взрывное устройство, склоняясь больше ко второму варианту. По данным газеты, в самом здании нет газовых труб, однако они проходят поблизости от дома.

https://ria.ru/20210928/vzryv-1752111656.html

гетеборг

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в мире, взрыв, гетеборг, швеция, микаэль дамберг