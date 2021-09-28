https://ria.ru/20210928/germanelections-1752058241.html

"Катастрофа" для партии Меркель. Германия преподнесла сюрприз

"Катастрофа" для партии Меркель. Германия преподнесла сюрприз - РИА Новости, 28.09.2021

"Катастрофа" для партии Меркель. Германия преподнесла сюрприз

Победившая на парламентских выборах в Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) не зовет в новое правительство блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — у них худшие... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:00

2021-09-28T08:00

2021-09-28T08:12

в мире

европа

северный поток — 2

хдс/хсс

армин лашет

анналена бербок

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. Победившая на парламентских выборах в Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) не зовет в новое правительство блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС — у них худшие результаты со времен Второй мировой. Коалицию предложили создать либералам и "Зеленым". Предстоят мучительные переговоры. Главная интрига — кто все-таки станет новым канцлером.Германию ждут перемены"Социал-демократическая партия Германии вернулась", — радуется генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль. Его партия выиграла выборы, получив 25,7 процента голосов. Разрыв с блоком Ангелы Меркель небольшой — всего 1,7 процента.Но для социал-демократов это лучший показатель за последние годы, теперь у них на 53 мандата больше. А ведь казалось, что СДПГ переживают трудные времена. Даже их активные сторонники говорили, что за двенадцать лет "большой коалиции" с ХДС/ХСС они потеряли собственное лицо.Предвыборная программа звучала неубедительно. Выбор министра финансов и вице-канцлера Олафа Шольца в качестве лидера тоже многого не обещал. Бюрократа, привыкшего держаться в тени, прозвали "Шольцоматом" — по аналогии с роботом. Но он показал себя хорошим менеджером — и во время пандемии и после катастрофических наводнений. К тому же научился общаться с публикой: стал улыбаться и выступать без бумажки. Немцы это оценили."Избиратели сказали, кто должен сформировать следующее правительство. Социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) получили больше голосов по сравнению с предыдущими выборами. Эти трое и должны образовать коалицию", — заявил Олаф Шольц по итогам выборов.Будет похоже на "светофор": красные — сами социал-демократы, у них 206 мандатов, у "Зеленых" 118, а желтые — "Свободные демократы" — 92. Для парламентского большинства нужно 368 мест. Но "светофор" может взять 416. Правда, предстоят затяжные переговоры. Блок Меркель тоже не хочет остаться за бортом нового правительства.Без Меркель партия не "народная"Консерваторы показали худший результат в своей истории. Проиграли даже в Северном Рейне — Вестфалии — на родине лидера партии Армина Лашета.В прошлый раз ХДС/ХСС получил 32,9 процента голосов. Ангеле Меркель этот результат казался неудовлетворительным. В воскресенье она вместе с однопартийцами поднялась на сцену в темной маске и была молчалива. Очевидный провал многие связывают именно с тем, что Меркель перестала руководить партией еще в 2018-м.Теперь рассуждают, что кандидатура Армина Лашета на пост канцлера была ошибкой. Вице-президент парламентской группы блока Гитта Коннеманн сгущает краски: "Мы уже на пути к тому, чтобы утратить статус народной партии". Некоторые политики и вовсе называют итоги голосования "катастрофой" для ХДС/ХСС.Разочарованы и "Левые" — они впервые за двадцать лет не преодолели пятипроцентный барьер, хотя и протолкнули девять человек по прямым мандатам. Ухудшили показатели ультраправые из "Альтернативы для Германии": у них 83 депутата — на 11 мандатов меньше, чем в 2017-м.Зато в штабе "Зеленых" совсем другие настроения. Они набрали 15 процентов — меньше, чем в своих самых смелых мечтах, но все же очень много. "Мы значительно улучшили показатели, и мы несем ответственность за обновление страны", — заявила лидер партии Анналена Бербок. Еще несколько месяцев назад ей прочили кресло канцлера. Но она сделала немало ошибок, подпортив репутацию и себе, и "Зеленым": не задекларировала премию от партии и приврала в резюме.Вынужденная коалицияЕсли "светофор" все же сложится, у них будет и парламентское большинство, и поддержка населения. Однако сторонники либералов не обрадуются сотрудничеству с двумя левоцентристскими силами — СДПГ и "Зелеными". Согласовать позиции по бюджету и налогам будет крайне сложно.Именно поэтому Свободная демократическая партия попытается добиться поста министра финансов. "Сейчас решающее слово принадлежит Кристиану Линднеру из СвДП. За него будут бороться обе крупные партии. А он выдвинет серьезные условия и тем и другим", — уверен председатель президиума СВОП германист Федор Лукьянов.В 2017-м Ангела Меркель тоже пыталась создать коалицию с "Зелеными" и СвДП. Помешали идейные соображения, либералы вышли из переговоров. Сейчас Линднер предложил "Зеленым" встретиться, чтобы сформулировать общие требования. "Это довольно новая ситуация, такого прежде не было в Германии", — обращает внимание Лукьянов."Зеленых" интересует пост министра иностранных дел. Эта должность почетная, но на самом деле внешнеполитические решения принимают в ведомстве федерального канцлера. А партия хотела бы сделать "зеленую повестку" основой внешней политики Германии."Свободным демократам тоже интересно поучаствовать в работе кабинета. Но коалиция "светофор" — вынужденная, ситуативная, сколько она продержится, сказать сложно, хотя я бы не стал ее исключать", — поясняет ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин."Зеленые" во главе МИД — не очень хороший сигнал для России. Они активно критикуют Москву и выступают против "Северного потока — 2". Но одно дело — быть в оппозиции, а другое — у власти, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. "Наверняка риторика смягчится. Пространство для сотрудничества есть. Бербок в целом готова к компромиссам", — полагает эксперт."Хотя позиция нынешних "Зеленых" в отношении России очень критическая, в целом кабинет будет коалиционным, компромиссным и очень сложно составленным. А российско-германские отношения останутся примерно на прежнем уровне", — уверен Лукьянов.Долгое избрание канцлераГлавным претендентом на пост канцлера считают Олафа Шольца. Он поддерживает "Северный поток — 2" и в целом выступает за диалог с Москвой. Хотя политик критиковал присоединение Крыма и ситуацию вокруг Алексея Навального, ухудшения отношений он не хочет.Впрочем, и Армин Лашет не сдается. Преемник Меркель пошел ва-банк: заявил, что "поставит все на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС". Блок готов к переговорам с "Зелеными" и либеральной Свободной демократической партией."Этого политика рано списывать со счетов, но все же правящую коалицию формирует партия победителя. То есть — социал-демократы. Если не получится договориться, в худшем случае федеральный президент назначит новые выборы. А это довольно долгая и дорогая процедура. Единственное: социал-демократы могут предложить ХДС/ХСС снова работать вместе, но уже на правах младшего партнера", — отмечает Камкин.В ближайшие недели депутатам предстоит выбрать председателя бундестага и его заместителя, а потом определиться с правящей коалицией. В истории страны были случаи, когда одобрить нового канцлера не могли и по полгода. Поэтому прощаться с фрау Меркель рано — страной она будет руководить как минимум месяц.

https://ria.ru/20210828/germany-1747570461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, северный поток — 2, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок