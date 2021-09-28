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В Германии ответили на обвинения в адрес Путина из-за роста цен на газ в Европе
Немцев разозлила попытка обвинить Путина в росте цен на газ в Европе - РИА Новости, 28.09.2021
Немцев разозлила попытка обвинить Путина в росте цен на газ в Европе
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный рекордному росту цен на газ в Европе. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:41
2021-09-28T21:41
в мире
европа
германия
международное энергетическое агентство
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный рекордному росту цен на газ в Европе.Как говорится в статье, увеличение цен на газ в Европе сильно отразилось на Германии. Der Spiegel написал про обвинения в адрес России со стороны Международного энергетического агентства и Европейского парламента. По их мнению, Москва не поставляет достаточное количество газа, чтобы добиться ускоренного введения в эксплуатацию "Северного потока — 2". При этом в тексте приводятся слова пресс секретаря президента Дмитрия Пескова, отметившего, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Пару дней назад было интервью с одним крупным продавцом газа, который сказал, что Россия практически не имеет отношения к повышению цены. Тем не менее, Путин все равно виноват!" — сыронизировал пользователь Bernoulli."Ничего себе заявление! Цены на газ поднимаются не потому, что из-за отключения угольных и атомных электростанций потребность в газе экспоненциально возросла. Нет, цена на газ выросла из-за Путина!" — выразил аналогичное мнение другой комментатор."Зачем России поставлять больше газа в ЕС? Пока санкции ЕС остаются в силе, делать ей этого не стоит", — заметил один из читателей Der Spiegel."Пусть теперь американцы поставляют нам более дешевый газ. Ведь они громче всех кричали, что нам русский газ не нужен и что мы из-за "Северного потока — 2" делаем себя зависимыми от русского газа", — написал еще один пользователь.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, европа, германия, международное энергетическое агентство, газпром, северный поток — 2, россия
21:41 28.09.2021
 
Немцев разозлила попытка обвинить Путина в росте цен на газ в Европе

Читатели Der Spiegel упрекнули европейских политиков в росте цен на газ

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный рекордному росту цен на газ в Европе.
Как говорится в статье, увеличение цен на газ в Европе сильно отразилось на Германии. Der Spiegel написал про обвинения в адрес России со стороны Международного энергетического агентства и Европейского парламента. По их мнению, Москва не поставляет достаточное количество газа, чтобы добиться ускоренного введения в эксплуатацию "Северного потока — 2". При этом в тексте приводятся слова пресс секретаря президента Дмитрия Пескова, отметившего, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов продавать больше газа.
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Пару дней назад было интервью с одним крупным продавцом газа, который сказал, что Россия практически не имеет отношения к повышению цены. Тем не менее, Путин все равно виноват!" — сыронизировал пользователь Bernoulli.
"Ничего себе заявление! Цены на газ поднимаются не потому, что из-за отключения угольных и атомных электростанций потребность в газе экспоненциально возросла. Нет, цена на газ выросла из-за Путина!" — выразил аналогичное мнение другой комментатор.
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"Зачем России поставлять больше газа в ЕС? Пока санкции ЕС остаются в силе, делать ей этого не стоит", — заметил один из читателей Der Spiegel.
"Пусть теперь американцы поставляют нам более дешевый газ. Ведь они громче всех кричали, что нам русский газ не нужен и что мы из-за "Северного потока — 2" делаем себя зависимыми от русского газа", — написал еще один пользователь.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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В миреЕвропаГерманияМеждународное энергетическое агентствоГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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