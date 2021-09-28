https://ria.ru/20210928/gaz-1752176183.html

Кулеба: Будапешт исключил Киев из схемы транзита газа по требованию Москвы

Кулеба: Будапешт исключил Киев из схемы транзита газа по требованию Москвы - РИА Новости, 28.09.2021

Кулеба: Будапешт исключил Киев из схемы транзита газа по требованию Москвы

Венгрия исключила Украину из схемы транзита газа по требованию РФ, заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:09

2021-09-28T15:09

2021-09-28T15:09

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Венгрия исключила Украину из схемы транзита газа по требованию РФ, заявил во вторник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.Он также сообщил, что Украина обратится в ЕК, чтобы понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза в целом.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.

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экономика, украина, венгрия, мид украины, газпром, дмитрий кулеба, россия