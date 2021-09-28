14:06 28.09.2021 (обновлено: 14:14 28.09.2021)
Россия готова обсуждать продолжение закупок газа Украиной, заявил Песков
Песков: Путин говорил о готовности продолжать транзит через Украину после 2024 года
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия неоднократно озвучивала готовность обсуждать продолжение напрямую закупок газа Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предприняло МИД Украины, вызвав посла Венгрии.
"Конечно, этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста и также на различном уровне представителями российской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Украина возобновить закупки российского газа в случае необходимости.
"Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия", - сказал Песков журналистам.
Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.