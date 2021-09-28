https://ria.ru/20210928/gaz-1752164316.html

Россия готова обсуждать продолжение закупок газа Украиной, заявил Песков

Россия готова обсуждать продолжение закупок газа Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2021

Россия готова обсуждать продолжение закупок газа Украиной, заявил Песков

Россия неоднократно озвучивала готовность обсуждать продолжение напрямую закупок газа Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:06

2021-09-28T14:06

2021-09-28T14:14

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия неоднократно озвучивала готовность обсуждать продолжение напрямую закупок газа Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с "Газпромом", аналогичный шаг предприняло МИД Украины, вызвав посла Венгрии."Конечно, этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста и также на различном уровне представителями российской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Украина возобновить закупки российского газа в случае необходимости.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752148368.html

https://ria.ru/20210928/pushkov-1752091703.html

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