https://ria.ru/20210928/gaz-1752155993.html

В ЕК прокомментировали газовый контракт России и Венгрии

В ЕК прокомментировали газовый контракт России и Венгрии - РИА Новости, 28.09.2021

В ЕК прокомментировали газовый контракт России и Венгрии

Власти Венгрии должны оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и показать Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:30

2021-09-28T13:30

2021-09-28T15:38

экономика

венгрия

еврокомиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/40/1561074054_651:666:3107:2048_1920x0_80_0_0_3b00e5e0cd2838454071d202cd2892f1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 сен - РИА Новости, Мария Князева. Власти Венгрии должны оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и показать Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, если у неё будут подозрения, что он угрожает энергоснабжению региона или Евросоюза в целом, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии.Все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасности энергоснабжения, пояснил представитель ЕК."Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между "Газпромом" и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. ЕК также может запросить получение контракта, если у нее появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена (Венгрии - ред.), региона или союза", - сказал собеседник агентства."Долгосрочные контракты должны согласовываться с климатическими амбициями ЕС и его обязательством сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году", - заявил представитель Еврокомиссии.В рамках этих целей, среди прочего, Евросоюз намерен сокращать потребление ископаемых видов топлива.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям."Мы видели в СМИ украинские заявления о сделке. Комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон встречается сегодня с министром энергетики Украины Германом Галущенко", - сказал представитель ЕК.Венгрия не участвует в дебатах между Россией и Украиной по вопросу транзита газа и хочет, чтобы ее не вовлекали в этот спор, никто не имеет права вмешиваться в решения Венгрии в сфере энергетики, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в понедельник, комментируя заявления Киева.В Кремле не видят оснований для "истеричных реакций" Украины по поводу газового контракта России и Венгрии, заявил в свою очередь во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии надежные и ритмичные поставки газа, ничьи права и международные нормы он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752137000.html

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752044712.html

https://ria.ru/20210928/gaz-1752148368.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, венгрия, еврокомиссия, россия