https://ria.ru/20210928/gaz-1752152461.html

Цена на газ в Европе впервые достигла отметки в тысячу долларов

Цена на газ в Европе впервые достигла отметки в тысячу долларов - РИА Новости, 28.09.2021

Цена на газ в Европе впервые достигла отметки в тысячу долларов

Стоимость тысячи кубометров газа на европейском фьючерсном рынке впервые превысила тысячу долларов, следует из данных ICE Futures. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:15

2021-09-28T13:15

2021-09-28T13:15

экономика

сша

европа

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Стоимость тысячи кубометров газа на европейском фьючерсном рынке впервые превысила тысячу долларов, следует из данных ICE Futures.По индексу TTF — самого ликвидного хаба в Европе — цена в начале торгов составляла 992 доллара, и уже к 10:10 мск достигла исторического максимума — почти 1030 долларов.Предыдущий рекорд — 963,9 доллара — зафиксировали 15 сентября.За последние несколько недель стоимость газа выросла почти в два раза. Еще в августе стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 1 сентября этот объем можно было купить за 614 долларов.Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".При этом в США цена на этот вид топлива также растет — впервые с 2014 года она превысила 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц).

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/gaz-1752040205.html

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экономика, сша, европа