https://ria.ru/20210928/gaz-1752152461.html
Цена на газ в Европе впервые достигла отметки в тысячу долларов
Цена на газ в Европе впервые достигла отметки в тысячу долларов - РИА Новости, 28.09.2021
Цена на газ в Европе впервые достигла отметки в тысячу долларов
Стоимость тысячи кубометров газа на европейском фьючерсном рынке впервые превысила тысячу долларов, следует из данных ICE Futures. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:15
2021-09-28T13:15
2021-09-28T13:15
экономика
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Стоимость тысячи кубометров газа на европейском фьючерсном рынке впервые превысила тысячу долларов, следует из данных ICE Futures.По индексу TTF — самого ликвидного хаба в Европе — цена в начале торгов составляла 992 доллара, и уже к 10:10 мск достигла исторического максимума — почти 1030 долларов.Предыдущий рекорд — 963,9 доллара — зафиксировали 15 сентября.За последние несколько недель стоимость газа выросла почти в два раза. Еще в августе стоимость фьючерса на поставку тысячи кубометров топлива в октябре по индексу голландского TTF составляла немногим более 500 долларов, а 1 сентября этот объем можно было купить за 614 долларов.Аналитики полагают, что это связано с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности европейских газохранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".При этом в США цена на этот вид топлива также растет — впервые с 2014 года она превысила 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц).
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/gaz-1752040205.html
https://ria.ru/20210926/propaganda-1751875325.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, европа
Цена на газ в Европе впервые достигла отметки в тысячу долларов
Цена газа в Европе впервые достигла тысячи долларов за тысячу кубометров