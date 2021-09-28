https://ria.ru/20210928/gaz-1752151834.html

В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины

В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины - РИА Новости, 28.09.2021

В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины, заявил, что табуированных маршрутов... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:11

2021-09-28T13:11

2021-09-28T13:58

экономика

украина

дмитрий песков

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/34/1508093454_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_d671d5d55ae8ee9739b3da59c7610f57.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины, заявил, что табуированных маршрутов транзита не существует.Его спросили, действительно ли поставки в Венгрию через Турцию и Южную Европу дешевле, чем через Украину.Пресс-секретарь отметил, что сделка не нарушает ничьи права и международные нормы и соответствует интересам потребителей в Европе"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и Австрию. Оба маршрута обходят Украину. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. В Будапеште расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752148368.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, дмитрий песков, газпром, россия