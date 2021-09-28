13:11 28.09.2021 (обновлено: 13:58 28.09.2021)
В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины
Кремль не считает контракт "Газпрома" и Венгрии в обход Украины нарушением ее прав
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины, заявил, что табуированных маршрутов транзита не существует.
Его спросили, действительно ли поставки в Венгрию через Турцию и Южную Европу дешевле, чем через Украину.
"Конечно, контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях. Это уже коммерческий вопрос "Газпрома" — нашего поставщика", — ответил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что сделка не нарушает ничьи права и международные нормы и соответствует интересам потребителей в Европе
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и Австрию. Оба маршрута обходят Украину. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. В Будапеште расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.