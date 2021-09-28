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В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины
В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины, заявил, что табуированных маршрутов... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:11
2021-09-28T13:58
экономика
украина
дмитрий песков
газпром
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины, заявил, что табуированных маршрутов транзита не существует.Его спросили, действительно ли поставки в Венгрию через Турцию и Южную Европу дешевле, чем через Украину.Пресс-секретарь отметил, что сделка не нарушает ничьи права и международные нормы и соответствует интересам потребителей в Европе"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и Австрию. Оба маршрута обходят Украину. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. В Будапеште расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.
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экономика, украина, дмитрий песков, газпром, россия
13:11 28.09.2021 (обновлено: 13:58 28.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали поставки российского газа в обход Украины

Кремль не считает контракт "Газпрома" и Венгрии в обход Украины нарушением ее прав

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода "Касимовское ПХГ — КС Воскресенск" в Московской области
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Касимовское ПХГ — КС Воскресенск в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о поставках российского газа в Европу в обход Украины, заявил, что табуированных маршрутов транзита не существует.
Его спросили, действительно ли поставки в Венгрию через Турцию и Южную Европу дешевле, чем через Украину.

"Конечно, контракт заключается на максимально выгодных экономических условиях. Это уже коммерческий вопрос "Газпрома" — нашего поставщика", — ответил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что сделка не нарушает ничьи права и международные нормы и соответствует интересам потребителей в Европе
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и Австрию. Оба маршрута обходят Украину. В Киеве это решение назвали ударом и заявили, что обратятся в ЕК с просьбой проверить сделку на соответствие европейскому законодательству в области энергетики. В Будапеште расценили такие высказывания как вмешательство во внутренние дела. Позднее обе стороны вызвали послов в МИД.
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ЭкономикаУкраинаДмитрий ПесковГазпромРоссия
 
 
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