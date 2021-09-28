https://ria.ru/20210928/gaz-1752148368.html

Россия не использует газ как оружие, чтобы наказать Украину, заявил Песков

Россия не использует газ как оружие, чтобы наказать Украину, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2021

Россия не использует газ как оружие, чтобы наказать Украину, заявил Песков

Россия никогда не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:53

2021-09-28T12:53

2021-09-28T12:53

экономика

природный газ

дмитрий песков

газпром

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия никогда не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям."Это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что бы он ответил критикам Москвы и Кремля на то, что раз Венгрия будет получать российский газ по маршруту значительно длиннее, чем прямые поставки через Украину, то это доказывает тезис о том, что Россия и "Газпром" используют голубое топливо в качестве оружия, чтобы наказать Украину.По его словам, использование газа в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют возможности транзита в случае, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.

https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752044712.html

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экономика, природный газ, дмитрий песков, газпром, россия