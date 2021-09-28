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Россия не использует газ как оружие, чтобы наказать Украину, заявил Песков
Россия не использует газ как оружие, чтобы наказать Украину, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2021
Россия не использует газ как оружие, чтобы наказать Украину, заявил Песков
Россия никогда не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:53
2021-09-28T12:53
экономика
природный газ
дмитрий песков
газпром
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия никогда не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям."Это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что бы он ответил критикам Москвы и Кремля на то, что раз Венгрия будет получать российский газ по маршруту значительно длиннее, чем прямые поставки через Украину, то это доказывает тезис о том, что Россия и "Газпром" используют голубое топливо в качестве оружия, чтобы наказать Украину.По его словам, использование газа в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют возможности транзита в случае, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.
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экономика, природный газ, дмитрий песков, газпром, россия
12:53 28.09.2021
 
Россия не использует газ как оружие, чтобы наказать Украину, заявил Песков

Песков: Россия не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Украину

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия никогда не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
"Это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что бы он ответил критикам Москвы и Кремля на то, что раз Венгрия будет получать российский газ по маршруту значительно длиннее, чем прямые поставки через Украину, то это доказывает тезис о том, что Россия и "Газпром" используют голубое топливо в качестве оружия, чтобы наказать Украину.
По его словам, использование газа в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют возможности транзита в случае, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.
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ЭкономикаПриродный газДмитрий ПесковГазпромРоссия
 
 
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