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Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом"
Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 28.09.2021
Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом"
Контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в обход Украине "не лучшим образом" отразится на двусторонних отношениях Киева и Будапешта, возможно, Венгрия... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:01
2021-09-28T12:01
в мире
украина
венгрия
газпром
андрей золотарев
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в обход Украине "не лучшим образом" отразится на двусторонних отношениях Киева и Будапешта, возможно, Венгрия будет препятствовать стремлениям Украины в ЕС и НАТО, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев будет реагировать на это "соответствующе".По его словам, в будущем возможна ситуация, когда и другие страны будут обходиться без украинской газотранспортной системы для поставок газа."Я думаю, венгры – это первая ласточка. И дальше нам еще придется столкнуться с ситуацией, когда наш транзитный потенциал будет снижаться за счет того, что будут использоваться другие варианты, обходные газопроводы, в том числе "Северный поток — 2", - сказал эксперт.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752044712.html
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в мире, украина, венгрия, газпром, андрей золотарев
12:01 28.09.2021
 
Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом"

Эксперт Золотарев назвал решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом" первой ласточкой

© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в обход Украине "не лучшим образом" отразится на двусторонних отношениях Киева и Будапешта, возможно, Венгрия будет препятствовать стремлениям Украины в ЕС и НАТО, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев будет реагировать на это "соответствующе".
"Понятно, что эта ситуация отразится на отношениях Украины и Венгрии не лучшим образом. Но здесь у нас априори слабая позиция. У Венгрии перед Украиной нет никаких обязательств… Безусловно, могут быть проблемы у Киева в евроинтеграционных вопросах и НАТО. Учитывая то, что венгерское руководство стремится демонстрировать в отношениях с Украиной жесткий подход, то, скорее всего, какая-то "ответка" будет с их стороны", - сказал Золотарев РИА Новости.
По его словам, в будущем возможна ситуация, когда и другие страны будут обходиться без украинской газотранспортной системы для поставок газа.
"Я думаю, венгры – это первая ласточка. И дальше нам еще придется столкнуться с ситуацией, когда наш транзитный потенциал будет снижаться за счет того, что будут использоваться другие варианты, обходные газопроводы, в том числе "Северный поток — 2", - сказал эксперт.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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В миреУкраинаВенгрияГазпромАндрей Золотарев
 
 
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