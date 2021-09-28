Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом"
Эксперт Золотарев назвал решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом" первой ласточкой
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в обход Украине "не лучшим образом" отразится на двусторонних отношениях Киева и Будапешта, возможно, Венгрия будет препятствовать стремлениям Украины в ЕС и НАТО, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев будет реагировать на это "соответствующе".
"Понятно, что эта ситуация отразится на отношениях Украины и Венгрии не лучшим образом. Но здесь у нас априори слабая позиция. У Венгрии перед Украиной нет никаких обязательств… Безусловно, могут быть проблемы у Киева в евроинтеграционных вопросах и НАТО. Учитывая то, что венгерское руководство стремится демонстрировать в отношениях с Украиной жесткий подход, то, скорее всего, какая-то "ответка" будет с их стороны", - сказал Золотарев РИА Новости.
По его словам, в будущем возможна ситуация, когда и другие страны будут обходиться без украинской газотранспортной системы для поставок газа.
"Я думаю, венгры – это первая ласточка. И дальше нам еще придется столкнуться с ситуацией, когда наш транзитный потенциал будет снижаться за счет того, что будут использоваться другие варианты, обходные газопроводы, в том числе "Северный поток — 2", - сказал эксперт.
27 сентября, 17:11В Венгрии назвали реакцию Украины на контракт с Россией вмешательством