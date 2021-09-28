https://ria.ru/20210928/gaz-1752137000.html

Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом"

Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 28.09.2021

Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом"

Контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в обход Украине "не лучшим образом" отразится на двусторонних отношениях Киева и Будапешта, возможно, Венгрия... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:01

2021-09-28T12:01

2021-09-28T12:01

в мире

украина

венгрия

газпром

андрей золотарев

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в обход Украине "не лучшим образом" отразится на двусторонних отношениях Киева и Будапешта, возможно, Венгрия будет препятствовать стремлениям Украины в ЕС и НАТО, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с "Газпромом" - это удар для Украины, Киев будет реагировать на это "соответствующе".По его словам, в будущем возможна ситуация, когда и другие страны будут обходиться без украинской газотранспортной системы для поставок газа."Я думаю, венгры – это первая ласточка. И дальше нам еще придется столкнуться с ситуацией, когда наш транзитный потенциал будет снижаться за счет того, что будут использоваться другие варианты, обходные газопроводы, в том числе "Северный поток — 2", - сказал эксперт.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.

https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752044712.html

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в мире, украина, венгрия, газпром, андрей золотарев