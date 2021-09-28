https://ria.ru/20210928/gaz-1752120927.html

Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года

Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года - РИА Новости, 28.09.2021

Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года

Стоимость фьючерсов на природный газ в США уверенно растет во вторник, достигая максимального значения с начала 2014 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:33

2021-09-28T10:33

2021-09-28T10:33

экономика

природный газ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103638/29/1036382940_0:189:2000:1314_1920x0_80_0_0_88b9c631d59483248af84314fc9c2ecb.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на природный газ в США уверенно растет во вторник, достигая максимального значения с начала 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.10 мск цена ноябрьского фьючерса на природный газ в США растёт на 4,9%, до 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). А ранее в ходе торгов вторника показатель подскакивал до 6,3 доллара, что является максимальным значением с февраля 2014 года.Как отмечает агентство Bloomberg, цены на газ стремительно растут во всем мире, а низкие запасы в Европе и Азии вызывают опасения по поводу его нехватки по мере приближения зимы."Поскольку в ближайшие несколько месяцев не ожидается значительного увеличения добычи, а экспортные предприятия работают почти на полную мощность из-за высокого спроса в Европе и Азии, ощущение дефицита может легко стать реальностью, если будет холодный декабрь", - приводит агентство мнение старшего вице-президента Bok Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).Тем временем стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника достигла нового исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210928/gazprom-1752120051.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, сша