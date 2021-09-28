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Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года
Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года - РИА Новости, 28.09.2021
Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года
Стоимость фьючерсов на природный газ в США уверенно растет во вторник, достигая максимального значения с начала 2014 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:33
2021-09-28T10:33
экономика
природный газ
сша
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на природный газ в США уверенно растет во вторник, достигая максимального значения с начала 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.10 мск цена ноябрьского фьючерса на природный газ в США растёт на 4,9%, до 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). А ранее в ходе торгов вторника показатель подскакивал до 6,3 доллара, что является максимальным значением с февраля 2014 года.Как отмечает агентство Bloomberg, цены на газ стремительно растут во всем мире, а низкие запасы в Европе и Азии вызывают опасения по поводу его нехватки по мере приближения зимы."Поскольку в ближайшие несколько месяцев не ожидается значительного увеличения добычи, а экспортные предприятия работают почти на полную мощность из-за высокого спроса в Европе и Азии, ощущение дефицита может легко стать реальностью, если будет холодный декабрь", - приводит агентство мнение старшего вице-президента Bok Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).Тем временем стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника достигла нового исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, природный газ, сша
10:33 28.09.2021
 
Цены на газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года

Фьючерсы на природный газ в США подскочили до максимума с зимы 2014 года

© AP Photo / Stanford University, Rob JacksonПредприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США
Предприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Stanford University, Rob Jackson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на природный газ в США уверенно растет во вторник, достигая максимального значения с начала 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.10 мск цена ноябрьского фьючерса на природный газ в США растёт на 4,9%, до 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). А ранее в ходе торгов вторника показатель подскакивал до 6,3 доллара, что является максимальным значением с февраля 2014 года.
Как отмечает агентство Bloomberg, цены на газ стремительно растут во всем мире, а низкие запасы в Европе и Азии вызывают опасения по поводу его нехватки по мере приближения зимы.
"Поскольку в ближайшие несколько месяцев не ожидается значительного увеличения добычи, а экспортные предприятия работают почти на полную мощность из-за высокого спроса в Европе и Азии, ощущение дефицита может легко стать реальностью, если будет холодный декабрь", - приводит агентство мнение старшего вице-президента Bok Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler).
Тем временем стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов вторника достигла нового исторического максимума, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.
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