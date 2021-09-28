https://ria.ru/20210928/gaz-1752098589.html

Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"

Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3" - РИА Новости, 28.09.2021

Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"

Порядка 50 миллиардов рублей в год будет инвестировать "Газпром" в рамках проекта "Сахалин-3", начиная с 2022 года, сообщил губернатор Сахалинской области... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T03:51

2021-09-28T03:51

2021-09-28T03:52

экономика

сахалинская область

южно-сахалинск

газпром нефть

газпром

валерий лимаренко

цены на нефть

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен - РИА Новости. Порядка 50 миллиардов рублей в год будет инвестировать "Газпром" в рамках проекта "Сахалин-3", начиная с 2022 года, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник."Деятельность Группы компаний "Газпром" в рамках проекта "Сахалин-3". Она связана с обустройством Киринского месторождения и эксплуатационного бурения на Южно-Киринском месторождении. В среднем ежегодный объем инвестиций с 2022 года составит порядка 50 миллиардов рублей", - сказал Лимаренко, добавив, что на период строительства будет создано свыше двух тысяч новых рабочих мест.По данным главы региона, планируется, что ежегодный объем добычи газа на Южно-Киринском месторождении с 2024 года составит порядка пяти миллиардов кубометров.Кроме того, с 2023 года компания "Газпром нефть" планирует возобновить геологоразведочные работы на проектах Аяшского блока (Нептун, Тритон). По прогнозам компании, первая нефть будет добыта к 2030 году, рассказал губернатор.Также губернатор сообщил, что "Газпром" планирует запустить малотоннажный завод по сжижению природного газа на Сахалине в 2023 году."В третьем квартале 2023 года ПАО "Газпром" планирует запустить в эксплуатацию свой малотоннажный завод СПГ мощностью 24 тысячи тонн в год с увеличением до 64 тысяч тонн в год", - сказал глава региона.Сжиженный природный газ пойдет на нужды газификации Сахалинской области. К 2025 году, согласно планам властей, острова должны быть полностью газифицированы. Соответствующую программу реализуют правительство региона и "Газпром".Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 28 по 30 сентября.

https://ria.ru/20210928/neft-1752097310.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/brent-1751942449.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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экономика, сахалинская область, южно-сахалинск, газпром нефть, газпром, валерий лимаренко, цены на нефть