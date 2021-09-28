Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/frantsiya-1752237086.html
Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией
Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией - РИА Новости, 28.09.2021
Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией
Франция ждет гарантий в "содержательном разговоре" с Австралией, прежде чем возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнерством AUKUS,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:36
2021-09-28T22:37
в мире
париж
австралия
канберра
мид франции‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_a016bbf001567b8d5d9133317a5b7ddd.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Франция ждет гарантий в "содержательном разговоре" с Австралией, прежде чем возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнерством AUKUS, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника президента Франции.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.После объявления о партнерстве AUKUS, которое вызвало критику Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с американским и британским коллегами Джо Байденом и Борисом Джонсоном. При этом с главой Австралии Скоттом Моррисоном Макрон не поговорил."Вопрос не в том, чтобы знать (может ли Макрон) поговорить (с Моррисоном)..., а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьезно, (чтобы он был) по существу", - приводит агентство слова советника Макрона.При этом чиновник заверил, что разговор между лидерами состоится, "когда придет время"."Австралия - это важный партнер,... даже если она не повела себя корректно в этом вопросе", - заявили в Елисейском дворце.Ранее Франция отозвала посла в Австралии для консультаций в Париж из-за разрыва Канберрой контракта по подлодкам. При этом в Елисейском дворце заявили, что посол вернется в Канберру, однако точную дату пока не назвали.
https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html
https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html
париж
австралия
канберра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_644:0:3044:1800_1920x0_80_0_0_14c6bb17c9fcad41bf11ca260d064546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, париж, австралия, канберра, мид франции‎
22:36 28.09.2021 (обновлено: 22:37 28.09.2021)
 
Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией

Франс Пресс: Париж ждет гарантий, прежде чем возобновить контакты с Канберрой

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Fotolia / fanfan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Франция ждет гарантий в "содержательном разговоре" с Австралией, прежде чем возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнерством AUKUS, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника президента Франции.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
Военный парад на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 15:45
"Пригласим Путина". Французы обратились к властям из-за "предательства США"
После объявления о партнерстве AUKUS, которое вызвало критику Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с американским и британским коллегами Джо Байденом и Борисом Джонсоном. При этом с главой Австралии Скоттом Моррисоном Макрон не поговорил.
"Вопрос не в том, чтобы знать (может ли Макрон) поговорить (с Моррисоном)..., а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьезно, (чтобы он был) по существу", - приводит агентство слова советника Макрона.
При этом чиновник заверил, что разговор между лидерами состоится, "когда придет время".
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 14:02
В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS
"Австралия - это важный партнер,... даже если она не повела себя корректно в этом вопросе", - заявили в Елисейском дворце.
Ранее Франция отозвала посла в Австралии для консультаций в Париж из-за разрыва Канберрой контракта по подлодкам. При этом в Елисейском дворце заявили, что посол вернется в Канберру, однако точную дату пока не назвали.
 
В миреПарижАвстралияКанберраМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния