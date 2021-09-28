https://ria.ru/20210928/frantsiya-1752237086.html

Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией

Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией - РИА Новости, 28.09.2021

Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией

Франция ждет гарантий в "содержательном разговоре" с Австралией, прежде чем возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнерством AUKUS,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T22:36

2021-09-28T22:36

2021-09-28T22:37

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Франция ждет гарантий в "содержательном разговоре" с Австралией, прежде чем возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнерством AUKUS, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника президента Франции.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.После объявления о партнерстве AUKUS, которое вызвало критику Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с американским и британским коллегами Джо Байденом и Борисом Джонсоном. При этом с главой Австралии Скоттом Моррисоном Макрон не поговорил."Вопрос не в том, чтобы знать (может ли Макрон) поговорить (с Моррисоном)..., а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьезно, (чтобы он был) по существу", - приводит агентство слова советника Макрона.При этом чиновник заверил, что разговор между лидерами состоится, "когда придет время"."Австралия - это важный партнер,... даже если она не повела себя корректно в этом вопросе", - заявили в Елисейском дворце.Ранее Франция отозвала посла в Австралии для консультаций в Париж из-за разрыва Канберрой контракта по подлодкам. При этом в Елисейском дворце заявили, что посол вернется в Канберру, однако точную дату пока не назвали.

https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

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в мире, париж, австралия, канберра, мид франции‎