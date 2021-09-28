22:36 28.09.2021 (обновлено: 22:37 28.09.2021)
Во Франции назвали условие для возобновления контактов с Австралией
Франс Пресс: Париж ждет гарантий, прежде чем возобновить контакты с Канберрой
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Франция ждет гарантий в "содержательном разговоре" с Австралией, прежде чем возобновить контакты на высшем уровне на фоне ситуации с партнерством AUKUS, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника президента Франции.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
После объявления о партнерстве AUKUS, которое вызвало критику Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с американским и британским коллегами Джо Байденом и Борисом Джонсоном. При этом с главой Австралии Скоттом Моррисоном Макрон не поговорил.
"Вопрос не в том, чтобы знать (может ли Макрон) поговорить (с Моррисоном)..., а в том, чтобы подготовить этот разговор очень серьезно, (чтобы он был) по существу", - приводит агентство слова советника Макрона.
При этом чиновник заверил, что разговор между лидерами состоится, "когда придет время".
25 сентября, 14:02В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS
"Австралия - это важный партнер,... даже если она не повела себя корректно в этом вопросе", - заявили в Елисейском дворце.
Ранее Франция отозвала посла в Австралии для консультаций в Париж из-за разрыва Канберрой контракта по подлодкам. При этом в Елисейском дворце заявили, что посол вернется в Канберру, однако точную дату пока не назвали.