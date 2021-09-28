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Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон
Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон - РИА Новости, 28.09.2021
Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон
Решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, но последствия ещё предстоит оценить, заявил... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:00
2021-09-28T11:00
в мире
париж
австралия
франция
эммануэль макрон
aukus
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, но последствия ещё предстоит оценить, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Выбор Австралии не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Она была озвучена в начале 2018 года в Индии. У нас есть партнеры в регионе. Франция является Индо-Тихоокеанской державой, вне зависимости от каких-либо контрактов, потому что в этом регионе живут больше миллиона наших соотечественников, а также здесь дислоцированы более 8 тысяч наших военных. Выбор Австралии будет иметь последствия, которые еще предстоит определить в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Париже.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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в мире, париж, австралия, франция, эммануэль макрон, aukus
11:00 28.09.2021
 
Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон

Макрон: решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не повлияет на политику Франции

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, но последствия ещё предстоит оценить, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Выбор Австралии не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Она была озвучена в начале 2018 года в Индии. У нас есть партнеры в регионе. Франция является Индо-Тихоокеанской державой, вне зависимости от каких-либо контрактов, потому что в этом регионе живут больше миллиона наших соотечественников, а также здесь дислоцированы более 8 тысяч наших военных. Выбор Австралии будет иметь последствия, которые еще предстоит определить в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Париже.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Лавров прокомментировал "эпопею с американскими подлодками в Австралии"
 
В миреПарижАвстралияФранцияЭммануэль МакронAUKUS
 
 
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