https://ria.ru/20210928/frantsiya-1752127084.html

Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон

Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон - РИА Новости, 28.09.2021

Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон

Решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, но последствия ещё предстоит оценить, заявил... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T11:00

2021-09-28T11:00

2021-09-28T11:00

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австралия

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, но последствия ещё предстоит оценить, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Выбор Австралии не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Она была озвучена в начале 2018 года в Индии. У нас есть партнеры в регионе. Франция является Индо-Тихоокеанской державой, вне зависимости от каких-либо контрактов, потому что в этом регионе живут больше миллиона наших соотечественников, а также здесь дислоцированы более 8 тысяч наших военных. Выбор Австралии будет иметь последствия, которые еще предстоит определить в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Париже.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.

https://ria.ru/20210925/lavrov-1751820092.html

париж

австралия

франция

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в мире, париж, австралия, франция, эммануэль макрон, aukus