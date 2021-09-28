Решение Австралии не изменит политику Франции в регионе, заявил Макрон
Макрон: решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не повлияет на политику Франции
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Решение Австралии разорвать контракт по подлодкам не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, но последствия ещё предстоит оценить, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Выбор Австралии не изменит стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Она была озвучена в начале 2018 года в Индии. У нас есть партнеры в регионе. Франция является Индо-Тихоокеанской державой, вне зависимости от каких-либо контрактов, потому что в этом регионе живут больше миллиона наших соотечественников, а также здесь дислоцированы более 8 тысяч наших военных. Выбор Австралии будет иметь последствия, которые еще предстоит определить в ближайшие недели", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Париже.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
25 сентября, 21:34Лавров прокомментировал "эпопею с американскими подлодками в Австралии"