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Дочь рассказала о состоянии задержанного в Праге Франчетти
Дочь рассказала о состоянии задержанного в Праге Франчетти - РИА Новости, 28.09.2021
Дочь рассказала о состоянии задержанного в Праге Франчетти
Задержанный в аэропорту Праги по ордеру Украины россиянин Александр Франчетти находится в предварительном заключении в хороших условиях и читает книги, сообщила РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:56
2021-09-28T21:14
в мире
прага
чехия
россия
александр франчетти
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ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Задержанный в аэропорту Праги по ордеру Украины россиянин Александр Франчетти находится в предварительном заключении в хороших условиях и читает книги, сообщила РИА Новости его дочь Диа Франчетти."Папа находится в хороших человеческих условиях, мы передаем для него всё, что ему нужно. Например, он попросил передать ему еще книг, те, что у него были, он уже прочитал. Он очень любит читать. Поэтому мы готовим для него много книг. Это и русская литература, и мировая классика. Например, "Старик и море" Хемингуэя, "Маленький принц" Сент-Экзюпери, произведения Джека Лондона. Ему будут переданы те книги, которые он любит", - сказала Диа Франчетти.Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик 12 сентября сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Горсуд Праги 14 сентября принял решение о взятии Франчетти под стражу в связи с угрозой его возможного побега из Чехии. Адвокат задержанного опротестовал данное решение в Верховном суде. В настоящее время Франчетти находится в предварительном заключении в пражской тюрьме "Панкрац". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь горпрокуратуры Праги Алеш Цимбала, прокурор города Ярослава Новотна приступила к изучению материалов по делу задержанного россиянина.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html
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в мире, прага, чехия, россия, александр франчетти
20:56 28.09.2021 (обновлено: 21:14 28.09.2021)
 
Дочь рассказала о состоянии задержанного в Праге Франчетти

Диа Франчетти: папа находится в хороших условиях и читает книги

© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Задержанный в аэропорту Праги по ордеру Украины россиянин Александр Франчетти находится в предварительном заключении в хороших условиях и читает книги, сообщила РИА Новости его дочь Диа Франчетти.
"Папа находится в хороших человеческих условиях, мы передаем для него всё, что ему нужно. Например, он попросил передать ему еще книг, те, что у него были, он уже прочитал. Он очень любит читать. Поэтому мы готовим для него много книг. Это и русская литература, и мировая классика. Например, "Старик и море" Хемингуэя, "Маленький принц" Сент-Экзюпери, произведения Джека Лондона. Ему будут переданы те книги, которые он любит", - сказала Диа Франчетти.
Александр Франчетти в здании суда в Праге
18 сентября, 10:26
В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине
Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик 12 сентября сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Горсуд Праги 14 сентября принял решение о взятии Франчетти под стражу в связи с угрозой его возможного побега из Чехии. Адвокат задержанного опротестовал данное решение в Верховном суде. В настоящее время Франчетти находится в предварительном заключении в пражской тюрьме "Панкрац". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь горпрокуратуры Праги Алеш Цимбала, прокурор города Ярослава Новотна приступила к изучению материалов по делу задержанного россиянина.
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Консул посольства России в Чехии посетила в тюрьме россиянина Франчетти
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
 
В миреПрагаЧехияРоссияАлександр Франчетти
 
 
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