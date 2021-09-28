https://ria.ru/20210928/franchetti-1752229197.html

Дочь рассказала о состоянии задержанного в Праге Франчетти

Дочь рассказала о состоянии задержанного в Праге Франчетти - РИА Новости, 28.09.2021

Дочь рассказала о состоянии задержанного в Праге Франчетти

Задержанный в аэропорту Праги по ордеру Украины россиянин Александр Франчетти находится в предварительном заключении в хороших условиях и читает книги, сообщила РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:56

2021-09-28T20:56

2021-09-28T21:14

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ПРАГА, 28 сен – РИА Новости. Задержанный в аэропорту Праги по ордеру Украины россиянин Александр Франчетти находится в предварительном заключении в хороших условиях и читает книги, сообщила РИА Новости его дочь Диа Франчетти."Папа находится в хороших человеческих условиях, мы передаем для него всё, что ему нужно. Например, он попросил передать ему еще книг, те, что у него были, он уже прочитал. Он очень любит читать. Поэтому мы готовим для него много книг. Это и русская литература, и мировая классика. Например, "Старик и море" Хемингуэя, "Маленький принц" Сент-Экзюпери, произведения Джека Лондона. Ему будут переданы те книги, которые он любит", - сказала Диа Франчетти.Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик 12 сентября сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Горсуд Праги 14 сентября принял решение о взятии Франчетти под стражу в связи с угрозой его возможного побега из Чехии. Адвокат задержанного опротестовал данное решение в Верховном суде. В настоящее время Франчетти находится в предварительном заключении в пражской тюрьме "Панкрац". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь горпрокуратуры Праги Алеш Цимбала, прокурор города Ярослава Новотна приступила к изучению материалов по делу задержанного россиянина.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html

https://ria.ru/20210918/tyurma-1750726909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, прага, чехия, россия, александр франчетти