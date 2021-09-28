https://ria.ru/20210928/fnb-1752148585.html

В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния

В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния - РИА Новости, 28.09.2021

В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния

Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться "подушкой безопасности" для России в связи с нынешней турбулентностью в мировой экономической... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:54

2021-09-28T12:54

2021-09-28T12:54

экономика

дмитрий песков

фонд национального благосостояния россии

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться "подушкой безопасности" для России в связи с нынешней турбулентностью в мировой экономической конъюнктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, думали ли в Кремле и кабмине, куда потратить сверхдоходы от высокой цены на газ и планируется ли делать что-то в этой связи с Фондом национального благосостояния.Он напомнил, что сегодня существуют и прорабатываются варианты использования средств ФНБ для мегапроектов развития на возвратной основе.

https://ria.ru/20210706/fnb-1740161668.html

россия

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2021

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экономика, дмитрий песков, фонд национального благосостояния россии, россия