Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/fnb-1752148585.html
В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния
В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния
Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться "подушкой безопасности" для России в связи с нынешней турбулентностью в мировой экономической... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:54
2021-09-28T12:54
экономика
дмитрий песков
фонд национального благосостояния россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться "подушкой безопасности" для России в связи с нынешней турбулентностью в мировой экономической конъюнктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, думали ли в Кремле и кабмине, куда потратить сверхдоходы от высокой цены на газ и планируется ли делать что-то в этой связи с Фондом национального благосостояния.Он напомнил, что сегодня существуют и прорабатываются варианты использования средств ФНБ для мегапроектов развития на возвратной основе.
https://ria.ru/20210706/fnb-1740161668.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, дмитрий песков, фонд национального благосостояния россии, россия
12:54 28.09.2021
 
В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния

Песков: ФНБ должен оставаться "подушкой безопасности" в непростой мировой ситуации

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться "подушкой безопасности" для России в связи с нынешней турбулентностью в мировой экономической конъюнктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, думали ли в Кремле и кабмине, куда потратить сверхдоходы от высокой цены на газ и планируется ли делать что-то в этой связи с Фондом национального благосостояния.
Он напомнил, что сегодня существуют и прорабатываются варианты использования средств ФНБ для мегапроектов развития на возвратной основе.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:13
Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара
 
ЭкономикаДмитрий ПесковФонд национального благосостояния РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния