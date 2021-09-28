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В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния
В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния - РИА Новости, 28.09.2021
В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния
Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться "подушкой безопасности" для России в связи с нынешней турбулентностью в мировой экономической... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:54
2021-09-28T12:54
2021-09-28T12:54
экономика
дмитрий песков
фонд национального благосостояния россии
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться "подушкой безопасности" для России в связи с нынешней турбулентностью в мировой экономической конъюнктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры, и, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, думали ли в Кремле и кабмине, куда потратить сверхдоходы от высокой цены на газ и планируется ли делать что-то в этой связи с Фондом национального благосостояния.Он напомнил, что сегодня существуют и прорабатываются варианты использования средств ФНБ для мегапроектов развития на возвратной основе.
https://ria.ru/20210706/fnb-1740161668.html
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экономика, дмитрий песков, фонд национального благосостояния россии, россия
В Кремле рассказали, для чего нужен Фонд национального благосостояния
Песков: ФНБ должен оставаться "подушкой безопасности" в непростой мировой ситуации