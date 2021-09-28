https://ria.ru/20210928/espch-1752214075.html

Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ

Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ - РИА Новости, 28.09.2021

Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ

Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:40

2021-09-28T18:40

2021-09-28T18:40

политика

парламентская ассамблея совета европы

европейский суд по правам человека (еспч)

дмитрий дедов

россия

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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации."Поздравляем Михаила Борисовича Лобова, которого только что избрали судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Российской Федерации", - говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.Лобов является начальником департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. Вместе с Лобовым рассматривались кандидатуры доцента кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Андрея Бушева и судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Натальи Павловой.Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны. В настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Лобов вступит в должность с января 2022 года.

https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751098367.html

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россия

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политика, парламентская ассамблея совета европы, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий дедов, россия