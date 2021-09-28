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Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ
Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ - РИА Новости, 28.09.2021
Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ
Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:40
2021-09-28T18:40
2021-09-28T18:40
политика
парламентская ассамблея совета европы
европейский суд по правам человека (еспч)
дмитрий дедов
россия
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации."Поздравляем Михаила Борисовича Лобова, которого только что избрали судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Российской Федерации", - говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.Лобов является начальником департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. Вместе с Лобовым рассматривались кандидатуры доцента кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Андрея Бушева и судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Натальи Павловой.Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны. В настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Лобов вступит в должность с января 2022 года.
https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751098367.html
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политика, парламентская ассамблея совета европы, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий дедов, россия
Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ
Депутаты ПАСЕ избрали Михаила Лобова одним из судей Европейского суда по правам человека