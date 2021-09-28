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Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ
Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ - РИА Новости, 28.09.2021
Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ
Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:40
2021-09-28T18:40
политика
парламентская ассамблея совета европы
европейский суд по правам человека (еспч)
дмитрий дедов
россия
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации."Поздравляем Михаила Борисовича Лобова, которого только что избрали судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Российской Федерации", - говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.Лобов является начальником департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. Вместе с Лобовым рассматривались кандидатуры доцента кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Андрея Бушева и судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Натальи Павловой.Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны. В настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Лобов вступит в должность с января 2022 года.
https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751098367.html
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политика, парламентская ассамблея совета европы, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий дедов, россия
18:40 28.09.2021
 
Россиянина Михаила Лобова избрали одним из судей ЕСПЧ

Депутаты ПАСЕ избрали Михаила Лобова одним из судей Европейского суда по правам человека

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Доминик Вомер
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Представитель России Михаил Лобов избран депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы одним из судей ЕСПЧ, говорится в сообщении организации.
"Поздравляем Михаила Борисовича Лобова, которого только что избрали судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Российской Федерации", - говорится в сообщении ПАСЕ в Twitter.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Лобов является начальником департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. Вместе с Лобовым рассматривались кандидатуры доцента кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета Андрея Бушева и судьи Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Натальи Павловой.
Судьи ЕСПЧ избираются сроком на девять лет и не могут быть переизбраны. В настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Лобов вступит в должность с января 2022 года.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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