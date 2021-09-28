https://ria.ru/20210928/enemo-1752122383.html

В ЕС выразили сожаление из-за признания ENEMO нежелательной организацией

В ЕС выразили сожаление из-за признания ENEMO нежелательной организацией - РИА Новости, 28.09.2021

В ЕС выразили сожаление из-за признания ENEMO нежелательной организацией

ЕС сожалеет о признании в России нежелательной деятельность Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:42

2021-09-28T10:42

2021-09-28T10:42

в мире

генеральная прокуратура рф

евросоюз

enemo

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. ЕС сожалеет о признании в России нежелательной деятельность Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO), сообщил во вторник официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России ENEMO. Отмечалось, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ."ЕС сожалеет о решении России объявить Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO "нежелательной организацией". Прозрачность, подотчетность и соблюдение фундаментальных свобод не могут считаться "угрозой основам конституционного порядка и безопасности России", - написал Стано в Twitter.

https://ria.ru/20210927/enemo-1752044211.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, генеральная прокуратура рф, евросоюз, enemo, россия