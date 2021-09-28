https://ria.ru/20210928/enemo-1752122383.html
В ЕС выразили сожаление из-за признания ENEMO нежелательной организацией
В ЕС выразили сожаление из-за признания ENEMO нежелательной организацией - РИА Новости, 28.09.2021
В ЕС выразили сожаление из-за признания ENEMO нежелательной организацией
ЕС сожалеет о признании в России нежелательной деятельность Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:42
2021-09-28T10:42
2021-09-28T10:42
в мире
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россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. ЕС сожалеет о признании в России нежелательной деятельность Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO), сообщил во вторник официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.Накануне Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России ENEMO. Отмечалось, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ."ЕС сожалеет о решении России объявить Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO "нежелательной организацией". Прозрачность, подотчетность и соблюдение фундаментальных свобод не могут считаться "угрозой основам конституционного порядка и безопасности России", - написал Стано в Twitter.
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в мире, генеральная прокуратура рф, евросоюз, enemo, россия
В ЕС выразили сожаление из-за признания ENEMO нежелательной организацией
Представитель ЕС Стано: сожалеем о решении России объявить ENEMO нежелательной