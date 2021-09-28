https://ria.ru/20210928/dud-1752179864.html

Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд

Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд - РИА Новости, 28.09.2021

Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд

Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:30

2021-09-28T15:30

2021-09-28T15:30

происшествия

москва

лига безопасного интернета

юрий дудь

россия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя, сообщили РИА Новости в суде.Суд 23 июля назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов. Материалы дела направили в Калужский центр судебной экспертизы."Рассмотрение дела Дудя Ю. продолжится 20 октября", - сказала собеседница агентства. Результат экспертизы пока не известен.Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.В "Лиге безопасного интернета", настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявляли, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном.Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733631045.html

https://ria.ru/20210718/narkotiki-1741726621.html

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