Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/dud-1752179864.html
Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд
Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд - РИА Новости, 28.09.2021
Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд
Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:30
2021-09-28T15:30
происшествия
москва
лига безопасного интернета
юрий дудь
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729955000_0:0:2628:1479_1920x0_80_0_0_b2b4fdb7189bf943630b1e97f707a8e0.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя, сообщили РИА Новости в суде.Суд 23 июля назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов. Материалы дела направили в Калужский центр судебной экспертизы."Рассмотрение дела Дудя Ю. продолжится 20 октября", - сказала собеседница агентства. Результат экспертизы пока не известен.Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.В "Лиге безопасного интернета", настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявляли, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном.Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210524/morgenshtern-1733631045.html
https://ria.ru/20210718/narkotiki-1741726621.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729955000_0:0:2628:1971_1920x0_80_0_0_9ef7ce538e5e3b592e66e1f278740aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, лига безопасного интернета, юрий дудь, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
15:30 28.09.2021
 
Дело против Дудя о пропаганде наркотиков вернули в суд

Суд продолжит рассматривать дело против Дудя о пропаганде наркотиков 20 октября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Дудь
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы 20 октября продолжит рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя, сообщили РИА Новости в суде.
Суд 23 июля назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов. Материалы дела направили в Калужский центр судебной экспертизы.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 12:58Шоубиз
Полиция нашла пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна
"Рассмотрение дела Дудя Ю. продолжится 20 октября", - сказала собеседница агентства. Результат экспертизы пока не известен.
Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета". Блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
Врачи скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 10:20
РБК: в России смертность от употребления наркотиков выросла на 60%
В "Лиге безопасного интернета", настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, РИА Новости заявляли, что экспертизы выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном.
Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей.
 
ПроисшествияМоскваЛига безопасного интернетаЮрий ДудьРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния