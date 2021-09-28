https://ria.ru/20210928/dtp-1752237409.html

В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус

В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус - РИА Новости, 28.09.2021

В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус

На улице Маросейка в Москве ограничено движение после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T22:40

2021-09-28T22:40

2021-09-28T23:08

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На улице Маросейка в Москве ограничено движение после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта."На улице Маросейка в районе дома 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего уточняются."Движение осуществляется по одной из двух полос", - добавляется в сообщении.Движение на улице Маросейка в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта.

https://ria.ru/20210915/dtp-1750179953.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия