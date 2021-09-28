Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/dtp-1752237409.html
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус - РИА Новости, 28.09.2021
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус
На улице Маросейка в Москве ограничено движение после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:40
2021-09-28T23:08
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На улице Маросейка в Москве ограничено движение после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта."На улице Маросейка в районе дома 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего уточняются."Движение осуществляется по одной из двух полос", - добавляется в сообщении.Движение на улице Маросейка в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта.
https://ria.ru/20210915/dtp-1750179953.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, россия
22:40 28.09.2021 (обновлено: 23:08 28.09.2021)
 
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус

Движение на улице Маросейка затруднено после ДТП, в котором пешехода отбросило на автобус

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На улице Маросейка в Москве ограничено движение после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта.
"На улице Маросейка в районе дома 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего уточняются.
"Движение осуществляется по одной из двух полос", - добавляется в сообщении.
Движение на улице Маросейка в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:40
На северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Лента новостейМолния