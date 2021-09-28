https://ria.ru/20210928/dtp-1752237409.html
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус - РИА Новости, 28.09.2021
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус
На улице Маросейка в Москве ограничено движение после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T22:40
2021-09-28T22:40
2021-09-28T23:08
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На улице Маросейка в Москве ограничено движение после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта."На улице Маросейка в районе дома 7/8 произошло ДТП с участием пешехода. В результате аварии пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего уточняются."Движение осуществляется по одной из двух полос", - добавляется в сообщении.Движение на улице Маросейка в Москве восстановлено после ДТП, в результате которого пешехода отбросило на стоящий на остановке автобус, сообщает столичный департамент транспорта.
https://ria.ru/20210915/dtp-1750179953.html
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происшествия, москва, россия
22:40 28.09.2021 (обновлено: 23:08 28.09.2021)
В результате ДТП в центре Москвы пешехода отбросило на автобус
Движение на улице Маросейка затруднено после ДТП, в котором пешехода отбросило на автобус