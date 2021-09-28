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В Ростове-на-Дону автобус столкнулся с эвакуатором
В Ростове-на-Дону автобус столкнулся с эвакуатором - РИА Новости, 28.09.2021
В Ростове-на-Дону автобус столкнулся с эвакуатором
Один человек пострадал при столкновении автобуса с эвакуатором в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:42
2021-09-28T09:42
2021-09-28T09:42
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Один человек пострадал при столкновении автобуса с эвакуатором в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.Авария произошла на улице Зорге. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №67 с 20 пассажирами, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на стоящий у края дороги "Маз-6430"."В результате ДТП пострадала пассажир общественного транспорта - женщина 1971 года рождения", - сказал представитель ведомства.Обстоятельства аварии устанавливаются.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
В Ростове-на-Дону автобус столкнулся с эвакуатором
Автобус столкнулся с эвакуатором в Ростове-на-Дону, один человек пострадал