https://ria.ru/20210928/dostoprimechatelnosti-1752015447.html

Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе

Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе - РИА Новости, 28.09.2021

Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе

Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:40

2021-09-28T00:40

2021-09-28T00:40

туризм

париж

испания

италия

милан

барселона (город)

хорватия

google

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы, сообщает Irish Central.На первом месте — Эйфелева башня. Ее координаты в Париже пользователи выясняли с помощью сервиса чаще всего. Чуть реже их интересовало месторасположение храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и Лувра — во французской столице.В пятерку самых популярных вошли также немецкий "Европа-парк" и итальянский Колизей. В число десяти наиболее востребованных объектов попали Плитвицкие озера в Хорватии, достопримечательности Амальфитанского побережья в Италии, Миланский собор, польский парк развлечений Energylandia в Заторе и стадион "Камп Ноу" в Барселоне.

https://ria.ru/20210919/severnayakukhnya-1750191329.html

париж

испания

италия

милан

барселона (город)

хорватия

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