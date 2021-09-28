https://ria.ru/20210928/dostoprimechatelnosti-1752015447.html
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе - РИА Новости, 28.09.2021
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе
Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:40
2021-09-28T00:40
2021-09-28T00:40
туризм
париж
испания
италия
милан
барселона (город)
хорватия
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e38c613897b63d41b7e3d00ac8e1d2.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы, сообщает Irish Central.На первом месте — Эйфелева башня. Ее координаты в Париже пользователи выясняли с помощью сервиса чаще всего. Чуть реже их интересовало месторасположение храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и Лувра — во французской столице.В пятерку самых популярных вошли также немецкий "Европа-парк" и итальянский Колизей. В число десяти наиболее востребованных объектов попали Плитвицкие озера в Хорватии, достопримечательности Амальфитанского побережья в Италии, Миланский собор, польский парк развлечений Energylandia в Заторе и стадион "Камп Ноу" в Барселоне.
https://ria.ru/20210919/severnayakukhnya-1750191329.html
париж
испания
италия
милан
барселона (город)
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_81aca57da6393f4557e292fcd1b46b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, испания, италия, милан, барселона (город), хорватия, google, лувр, новости - туризм, колизей, эйфелева башня, туризм
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе
Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы