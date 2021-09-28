Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/dostoprimechatelnosti-1752015447.html
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе - РИА Новости, 28.09.2021
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе
Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:40
2021-09-28T00:40
туризм
париж
испания
италия
милан
барселона (город)
хорватия
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e38c613897b63d41b7e3d00ac8e1d2.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы, сообщает Irish Central.На первом месте — Эйфелева башня. Ее координаты в Париже пользователи выясняли с помощью сервиса чаще всего. Чуть реже их интересовало месторасположение храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и Лувра — во французской столице.В пятерку самых популярных вошли также немецкий "Европа-парк" и итальянский Колизей. В число десяти наиболее востребованных объектов попали Плитвицкие озера в Хорватии, достопримечательности Амальфитанского побережья в Италии, Миланский собор, польский парк развлечений Energylandia в Заторе и стадион "Камп Ноу" в Барселоне.
https://ria.ru/20210919/severnayakukhnya-1750191329.html
париж
испания
италия
милан
барселона (город)
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_81aca57da6393f4557e292fcd1b46b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, испания, италия, милан, барселона (город), хорватия, google, лувр, новости - туризм, колизей, эйфелева башня, туризм
00:40 28.09.2021
 
Определены самые популярные туристические достопримечательности в Европе

Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкОслабление карантинного режима во Франции
Ослабление карантинного режима во Франции - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ко Всемирному дню туризма, который отмечался 27 сентября, Google Maps определил самые востребованные у путешественников достопримечательности Европы, сообщает Irish Central.
На первом месте — Эйфелева башня. Ее координаты в Париже пользователи выясняли с помощью сервиса чаще всего. Чуть реже их интересовало месторасположение храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и Лувра — во французской столице.
В пятерку самых популярных вошли также немецкий "Европа-парк" и итальянский Колизей.
В число десяти наиболее востребованных объектов попали Плитвицкие озера в Хорватии, достопримечательности Амальфитанского побережья в Италии, Миланский собор, польский парк развлечений Energylandia в Заторе и стадион "Камп Ноу" в Барселоне.
Карельская выпечка - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 08:00Туризм
Что есть в холода: лучшие блюда карельской, финской и норвежской кухни
 
ТуризмПарижИспанияИталияМиланБарселона (город)ХорватияGoogleЛуврНовости - ТуризмКолизейЭйфелева башняТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния