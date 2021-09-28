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Американцы прибыли в Донбасс и вышли в море на военных катерах
Американские дипломаты посетили Донбасс - РИА Новости, 28.09.2021
Американские дипломаты посетили Донбасс
Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T23:05
2021-09-28T23:05
в мире
украина
сша
азовское море
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном артиллерийском катере для оценки ситуации в территориальных водах страны, сообщил во вторник вечером пресс-центр штаба ООС."Делегация посольства США на Украине посетила район проведения операции Объединенных сил. В частности, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках ответственности. Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Отмечается, что помимо этого представители США посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением.
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в мире, украина, сша, азовское море
23:05 28.09.2021
 
Американские дипломаты посетили Донбасс

Представители посольства США посетили Донбасс и вышли в море на артиллерийском катере

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном артиллерийском катере для оценки ситуации в территориальных водах страны, сообщил во вторник вечером пресс-центр штаба ООС.
"Делегация посольства США на Украине посетила район проведения операции Объединенных сил. В частности, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках ответственности. Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины", - говорится в сообщении в Facebook штаба.
Отмечается, что помимо этого представители США посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением.
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