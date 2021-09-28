https://ria.ru/20210928/donbass-1752238583.html

Американцы прибыли в Донбасс и вышли в море на военных катерах

Американские дипломаты посетили Донбасс - РИА Новости, 28.09.2021

Американские дипломаты посетили Донбасс

Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T23:05

2021-09-28T23:05

2021-09-28T23:05

в мире

украина

сша

азовское море

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Представители посольства США на Украине посетили зону проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС) и вышли в Азовское море на малом бронированном артиллерийском катере для оценки ситуации в территориальных водах страны, сообщил во вторник вечером пресс-центр штаба ООС."Делегация посольства США на Украине посетила район проведения операции Объединенных сил. В частности, на Приазовье чиновники встретились с командиром тактической группы "Мариуполь", который ознакомил их с политикой безопасности в Азовском море и других участках ответственности. Также делегация вышла в море на малом бронированном артиллерийском катере, чтобы самостоятельно оценить состояние дел в территориальных водах Украины", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Отмечается, что помимо этого представители США посетили один из отрядов морской охраны, где ознакомились с техникой и вооружением.

https://ria.ru/20210928/donbass-1752198068.html

украина

сша

азовское море

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в мире, украина, сша, азовское море