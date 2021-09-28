https://ria.ru/20210928/dom-1752101800.html

Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом

Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом - РИА Новости, 28.09.2021

Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом

Первая семья пострадавших от лесного пожара в селе Бясь-Кюель получила ключи от нового дома, построенного взамен сгоревшего, от главы Якутии, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T06:29

2021-09-28T06:29

2021-09-28T06:29

общество

айсен николаев

жилье

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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Первая семья пострадавших от лесного пожара в селе Бясь-Кюель получила ключи от нового дома, построенного взамен сгоревшего, от главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Ранее сообщалось, что первый из 34 домов построили в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, восстановительные работы идут по графику и завершатся к 15 октября.Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев лично вручил ключи. По его словам, добровольческий штаб собрал для помощи пострадавшим от пожара жителям села 7 миллионов 800 тысяч рублей, эти средства будут направлены семьям для обустройства быта.Саввины рассказали, что очень рады новоселью. "Наш дом очень светлый, уютный и построен на совесть. Сейчас для нас начнутся приятные хлопоты, будем обживаться. Конечно, пережить пожар – очень тяжелое испытание, но мы выстояли. Спасибо федеральным и республиканским властям, лично президенту страны Владимиру Путину и главе республики Айсену Николаеву, всем строителям и тем, кто оказал нам посильную помощь. Это помогло нам не отчаяться и понять, что мы не одни в постигшем нас несчастье", - приводятся слова хозяйки дома.

https://ria.ru/20210808/pozhar-1744905998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, айсен николаев, жилье