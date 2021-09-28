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Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом
Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом - РИА Новости, 28.09.2021
Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом
Первая семья пострадавших от лесного пожара в селе Бясь-Кюель получила ключи от нового дома, построенного взамен сгоревшего, от главы Якутии, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T06:29
2021-09-28T06:29
общество
айсен николаев
жилье
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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Первая семья пострадавших от лесного пожара в селе Бясь-Кюель получила ключи от нового дома, построенного взамен сгоревшего, от главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Ранее сообщалось, что первый из 34 домов построили в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, восстановительные работы идут по графику и завершатся к 15 октября.Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев лично вручил ключи. По его словам, добровольческий штаб собрал для помощи пострадавшим от пожара жителям села 7 миллионов 800 тысяч рублей, эти средства будут направлены семьям для обустройства быта.Саввины рассказали, что очень рады новоселью. "Наш дом очень светлый, уютный и построен на совесть. Сейчас для нас начнутся приятные хлопоты, будем обживаться. Конечно, пережить пожар – очень тяжелое испытание, но мы выстояли. Спасибо федеральным и республиканским властям, лично президенту страны Владимиру Путину и главе республики Айсену Николаеву, всем строителям и тем, кто оказал нам посильную помощь. Это помогло нам не отчаяться и понять, что мы не одни в постигшем нас несчастье", - приводятся слова хозяйки дома.
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общество, айсен николаев, жилье
06:29 28.09.2021
 
Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом

Глава Якутии вручил ключи от нового дома первой семье пострадавших от пожара в Бясь-Кюеле

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения села Бясь-Кюель в Якутии, пострадавшего от пожаров.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения села Бясь-Кюель в Якутии, пострадавшего от пожаров. - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Первая семья пострадавших от лесного пожара в селе Бясь-Кюель получила ключи от нового дома, построенного взамен сгоревшего, от главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось, что первый из 34 домов построили в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, восстановительные работы идут по графику и завершатся к 15 октября.
"Ключи от первого вновь построенного дома для пострадавших от лесного пожара жителей села Бясь-Кюёль Горного улуса 28 сентября вручены семье Екатерины Дмитриевны и Алексея Алексеевича Саввиных. Именно их дом отстроен одним из первых в микрорайоне Кэскил села Бясь-Кюёль", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев лично вручил ключи. По его словам, добровольческий штаб собрал для помощи пострадавшим от пожара жителям села 7 миллионов 800 тысяч рублей, эти средства будут направлены семьям для обустройства быта.
Саввины рассказали, что очень рады новоселью. "Наш дом очень светлый, уютный и построен на совесть. Сейчас для нас начнутся приятные хлопоты, будем обживаться. Конечно, пережить пожар – очень тяжелое испытание, но мы выстояли. Спасибо федеральным и республиканским властям, лично президенту страны Владимиру Путину и главе республики Айсену Николаеву, всем строителям и тем, кто оказал нам посильную помощь. Это помогло нам не отчаяться и понять, что мы не одни в постигшем нас несчастье", - приводятся слова хозяйки дома.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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Пострадавшие от пожара жители села Бясь-Кюель в Якутии получат компенсации
 
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