Первая семья, пострадавшая от пожара в Бясь-Кюеле, заселилась в новый дом
Глава Якутии вручил ключи от нового дома первой семье пострадавших от пожара в Бясь-Кюеле
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время посещения села Бясь-Кюель в Якутии, пострадавшего от пожаров.
ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Первая семья пострадавших от лесного пожара в селе Бясь-Кюель получила ключи от нового дома, построенного взамен сгоревшего, от главы Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось, что первый из 34 домов построили в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель в Якутии, восстановительные работы идут по графику и завершатся к 15 октября.
"Ключи от первого вновь построенного дома для пострадавших от лесного пожара жителей села Бясь-Кюёль Горного улуса 28 сентября вручены семье Екатерины Дмитриевны и Алексея Алексеевича Саввиных. Именно их дом отстроен одним из первых в микрорайоне Кэскил села Бясь-Кюёль", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев лично вручил ключи. По его словам, добровольческий штаб собрал для помощи пострадавшим от пожара жителям села 7 миллионов 800 тысяч рублей, эти средства будут направлены семьям для обустройства быта.
Саввины рассказали, что очень рады новоселью. "Наш дом очень светлый, уютный и построен на совесть. Сейчас для нас начнутся приятные хлопоты, будем обживаться. Конечно, пережить пожар – очень тяжелое испытание, но мы выстояли. Спасибо федеральным и республиканским властям, лично президенту страны Владимиру Путину и главе республики Айсену Николаеву, всем строителям и тем, кто оказал нам посильную помощь. Это помогло нам не отчаяться и понять, что мы не одни в постигшем нас несчастье", - приводятся слова хозяйки дома.