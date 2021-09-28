https://ria.ru/20210928/desant-1752092450.html

В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края

В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края - РИА Новости, 28.09.2021

В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края

Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:40

2021-09-28T00:40

2021-09-28T05:27

безопасность

краснодарский край

воздушно-десантные войска россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ проходят на полигоне "Опук" в восточной части Крыма с 27 по 29 сентября. В них задействованы около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники."Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактического учения", - говорится в сообщении.Переброска войск осуществлена из Краснодарского края."По прибытии в район учения подразделения соединения отработали мероприятия по маскировке и организации боевого охранения, после чего подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий. Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов", - отметили в пресс-службе Минобороны.Десантники задействовали автоматизированную систему управления войсками "Андромеда-Д", позволяющая охватить все звенья управления от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей. При этом подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20210927/ucheniya-1751929112.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/ucheniya-1751143377.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, краснодарский край, воздушно-десантные войска россии