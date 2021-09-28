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В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края
В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края - РИА Новости, 28.09.2021
В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края
Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:40
2021-09-28T05:27
безопасность
краснодарский край
воздушно-десантные войска россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ проходят на полигоне "Опук" в восточной части Крыма с 27 по 29 сентября. В них задействованы около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники."Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактического учения", - говорится в сообщении.Переброска войск осуществлена из Краснодарского края."По прибытии в район учения подразделения соединения отработали мероприятия по маскировке и организации боевого охранения, после чего подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий. Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов", - отметили в пресс-службе Минобороны.Десантники задействовали автоматизированную систему управления войсками "Андромеда-Д", позволяющая охватить все звенья управления от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей. При этом подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20210927/ucheniya-1751929112.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/ucheniya-1751143377.html
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безопасность, краснодарский край, воздушно-десантные войска россии
00:40 28.09.2021 (обновлено: 05:27 28.09.2021)
 
В Крым в рамках учений перебросили десантные войска из Краснодарского края

В Крым в рамках тактических учений перебросили десантные войска из Краснодарского края

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Подразделения десантных войск перебросили в Крым из Краснодарского края в рамках тактических учений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ проходят на полигоне "Опук" в восточной части Крыма с 27 по 29 сентября. В них задействованы около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.
Военнослужащие ВДВ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 07:07
В Крыму начались масштабные учения десантных войск
"Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактического учения", - говорится в сообщении.
Переброска войск осуществлена из Краснодарского края.
"По прибытии в район учения подразделения соединения отработали мероприятия по маскировке и организации боевого охранения, после чего подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий. Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов", - отметили в пресс-службе Минобороны.
Десантники задействовали автоматизированную систему управления войсками "Андромеда-Д", позволяющая охватить все звенья управления от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей. При этом подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
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БезопасностьКраснодарский крайВоздушно-десантные войска России
 
 
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