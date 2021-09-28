https://ria.ru/20210928/defolta-1752098799.html

Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта

Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта - РИА Новости, 28.09.2021

Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта

Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократов в сенате Чаком Шумером, как избежать теоретически... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T04:04

2021-09-28T04:04

2021-09-28T04:04

в мире

сша

джо байден

нэнси пелоси

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократов в сенате Чаком Шумером, как избежать теоретически возможного в конце рабочей недели дефолта, сообщил Белый дом."Они обсудили работу демократов над тем, чтобы избежать нарушения платежеспособности США перед лицом республиканской обструкции и безответственности", - говорится в заявлении Белого дома. Кроме того, обсуждалось продвижение масштабных социальных и инфраструктурных законопроектов.Ранее республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка долга и продолжение финансирования федерального правительства, за три дня до крайнего срока.Конгресс должен до исхода четверга принять, а президент Джо Байден - подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга. В противном случае США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт по долгу. В прошлом США не допускали дефолта, и его вероятность в настоящее время оценивается как невысокое. Тем не менее "шатдауны" - временное сокращение работы федеральных органов власти - стали в последние годы достаточно частым явлением на фоне обострившегося противостояния партий в конгрессе.

https://ria.ru/20210928/gosdolg-1752096105.html

https://ria.ru/20210802/gosdolg-1743951333.html

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в мире, сша, джо байден, нэнси пелоси, чак шумер