Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/defolta-1752098799.html
Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта - РИА Новости, 28.09.2021
Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократов в сенате Чаком Шумером, как избежать теоретически... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T04:04
2021-09-28T04:04
в мире
сша
джо байден
нэнси пелоси
чак шумер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168022_0:296:3116:2048_1920x0_80_0_0_22613dcc057ada1481df81c8019ffd8f.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократов в сенате Чаком Шумером, как избежать теоретически возможного в конце рабочей недели дефолта, сообщил Белый дом."Они обсудили работу демократов над тем, чтобы избежать нарушения платежеспособности США перед лицом республиканской обструкции и безответственности", - говорится в заявлении Белого дома. Кроме того, обсуждалось продвижение масштабных социальных и инфраструктурных законопроектов.Ранее республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка долга и продолжение финансирования федерального правительства, за три дня до крайнего срока.Конгресс должен до исхода четверга принять, а президент Джо Байден - подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга. В противном случае США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт по долгу. В прошлом США не допускали дефолта, и его вероятность в настоящее время оценивается как невысокое. Тем не менее "шатдауны" - временное сокращение работы федеральных органов власти - стали в последние годы достаточно частым явлением на фоне обострившегося противостояния партий в конгрессе.
https://ria.ru/20210928/gosdolg-1752096105.html
https://ria.ru/20210802/gosdolg-1743951333.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168022_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_4fda359d458cb709556b601e9dbbca50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, нэнси пелоси, чак шумер
04:04 28.09.2021
 
Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта

Президент США Байден обсудил с демократами, как избежать дефолта в конце рабочей недели

© REUTERS / Marcelo del PozoДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Marcelo del Pozo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократов в сенате Чаком Шумером, как избежать теоретически возможного в конце рабочей недели дефолта, сообщил Белый дом.
"Они обсудили работу демократов над тем, чтобы избежать нарушения платежеспособности США перед лицом республиканской обструкции и безответственности", - говорится в заявлении Белого дома. Кроме того, обсуждалось продвижение масштабных социальных и инфраструктурных законопроектов.
Счетчик государственного долга США на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
02:00
Республиканцы заблокировали законопроект о поднятии потолка госдолга США
Ранее республиканцы в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает поднятие потолка долга и продолжение финансирования федерального правительства, за три дня до крайнего срока.
Конгресс должен до исхода четверга принять, а президент Джо Байден - подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга. В противном случае США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт по долгу. В прошлом США не допускали дефолта, и его вероятность в настоящее время оценивается как невысокое. Тем не менее "шатдауны" - временное сокращение работы федеральных органов власти - стали в последние годы достаточно частым явлением на фоне обострившегося противостояния партий в конгрессе.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:06
Bloomberg: США оказались на пороге дефолта
 
В миреСШАДжо БайденНэнси ПелосиЧак Шумер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния