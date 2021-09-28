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Стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности

Стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности - РИА Новости, 28.09.2021

Стартовал Второй всероссийский чемпионат по производительности

Двадцать седьмого сентября, состоялось открытие Второго всероссийского чемпионата по производительности. В самой масштабной деловой игре года участвуют 1280... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:59

2021-09-28T20:59

2021-09-28T20:59

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МОСКВА, 28 сен - Пресс-служба Центра повышения производительности ВАВТ. Двадцать седьмого сентября, состоялось открытие Второго всероссийского чемпионата по производительности. В самой масштабной деловой игре года участвуют 1280 управленцев из 52 регионов России. По итогам предварительного отборочного этапа сформировано 120 команд среди которых представлено 70 предприятий, 30 вузов, 14 региональных центров компетенций и 6 региональных органов власти.В торжественном открытии чемпионата приняли участие первый заместитель Министра экономического развития РФ Андрей Иванов, генеральный директор KUKA Robotics в России Дмитрий Капишников, руководитель программы "Лидеры производительности", директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина, Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, а также технический директор и капитан команды АО "Каменскволонко" Сергей Комиссаров (победитель Первого всероссийского чемпионата по производительности в номинации "Предприятие")."Нам важно, чтобы в экономике страны было как можно больше лидеров. Невозможно достигнуть темпов экономического роста, которые перед нами обозначил президент, без вашего активного участия", — отметил Андрей Иванов в приветственном слове к участникам форума. Он предложил иностранным участникам присоединиться к чемпионату и в следующем году провести его в открытом формате.Маттиас Шепп отметил, что Всероссийский чемпионат по производительности — это реальный инструмент для повышения квалификации топ-менеджеров.Онлайн-этап соревнований продлится до 1 октября. Используя бизнес-симулятор, участникам предстоит тестировать разные стратегии, оптимизировать производственную цепочку и кадровые процессы, выстраивать продажи и бренд компании, чтобы вывести свое виртуальное предприятие по производству тракторов в лидеры отрасли."Задача чемпионата – научить руководителей пользоваться всей палитрой управленческих инструментов для повышения производительности. Формат бизнес-симулятора дает им возможность протестировать эти инструменты в безопасной среде, прежде чем применить на своих предприятиях. В этом году мы намеренно включили в состав участников компании, не входящие в контур нацпроекта, чтобы управленцы из разных отраслей могли обмениваться опытом и делиться своими конкурентными стратегиями. Кроме того, втрое выросло число участников в категории "вузы" – это значит, что у студентов есть потребность в системном развитии бизнес-навыков. И мы постараемся удовлетворить этот запрос", – рассказала Екатерина Гришина.26 команд, набравших большее количество баллов по итогам первого этапа, встретятся 12 ноября в Москве на финале чемпионата. Победители в номинациях "Предприятие" и "РОИВ/РЦК" смогут обсудить волнующие вопросы и озвучить свои предложения Министру экономического развития Максиму Решетникову во время бизнес-завтрака.Чемпионат проводится в рамках национального проекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Организатором выступает Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России при поддержке Министерства экономического развития РФ и РАНХиГС.Программа "Лидеры производительности" создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны. В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России. Цель обучения – сформировать системный подход к управлению предприятием для роста производительности труда в условиях современного рынка. Всего до конца 2024 года обучение по программе смогут пройти 10 000 руководителей по всей стране.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы