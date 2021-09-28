Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210928/bulanova-1752186966.html
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником - РИА Новости, 28.09.2021
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником
Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:29
2021-09-28T16:29
шоубиз
ольга бузова
татьяна буланова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570129408_0:0:2876:1617_1920x0_80_0_0_d03b48fe1e1cc9485b2973a400f4166f.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты". Вместе с Ольгой Бузовой она спела одну из своих любимых песен "Сильная женщина". После исполнения певицы вместе с ведущими Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым стали обсуждать роль женщин в мире и хвалить Ольгу.Они также отметили драматический дар артистки на театральной сцене.Ведущие отметили, что Бузова не состоит в отношениях и уточнили, свободна ли Татьяна.Это стало неожиданностью для многих, особенно для Ольги. Убрав микрофон, она стала с удивлением что-то говорить коллеге.Ранее Буланова рассказывала, что познакомилась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым через общую подругу. Он младше артистки на 19 лет.
https://ria.ru/20210920/bulanova-1751031025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570129408_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_92995c734aa7e75d868775f2e59fded3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга бузова, татьяна буланова, знаменитости
16:29 28.09.2021
 
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником

Татьяна Буланова намекнула на разрыв с бывшим теннисистом Валерием Рудневым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты".
Вместе с Ольгой Бузовой она спела одну из своих любимых песен "Сильная женщина". После исполнения певицы вместе с ведущими Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым стали обсуждать роль женщин в мире и хвалить Ольгу.

"Ты молодец, что ты ничего не боишься, сцена учит, ты выходишь…Твои люди всегда с тобой!" – сказал Басков.

Они также отметили драматический дар артистки на театральной сцене.

"Я вообще не котируюсь в этом дуэте", – в шутку сказала Буланова.

Ведущие отметили, что Бузова не состоит в отношениях и уточнили, свободна ли Татьяна.

"Да!" – отчетливо ответила артистка.

Это стало неожиданностью для многих, особенно для Ольги. Убрав микрофон, она стала с удивлением что-то говорить коллеге.
Ранее Буланова рассказывала, что познакомилась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым через общую подругу. Он младше артистки на 19 лет.
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 18:58Шоубиз
Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника
 
ШоубизОльга БузоваТатьяна БулановаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
01:15Россиянам рассказали, какие модели авто с пробегом не стоит покупать
01:11Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
00:59Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов
Лента новостейМолния