https://ria.ru/20210928/bulanova-1752186966.html

Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником

Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником - РИА Новости, 28.09.2021

Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником

Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты". РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:29

2021-09-28T16:29

2021-09-28T16:29

шоубиз

ольга бузова

татьяна буланова

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570129408_0:0:2876:1617_1920x0_80_0_0_d03b48fe1e1cc9485b2973a400f4166f.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты". Вместе с Ольгой Бузовой она спела одну из своих любимых песен "Сильная женщина". После исполнения певицы вместе с ведущими Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым стали обсуждать роль женщин в мире и хвалить Ольгу.Они также отметили драматический дар артистки на театральной сцене.Ведущие отметили, что Бузова не состоит в отношениях и уточнили, свободна ли Татьяна.Это стало неожиданностью для многих, особенно для Ольги. Убрав микрофон, она стала с удивлением что-то говорить коллеге.Ранее Буланова рассказывала, что познакомилась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым через общую подругу. Он младше артистки на 19 лет.

https://ria.ru/20210920/bulanova-1751031025.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, татьяна буланова, знаменитости