https://ria.ru/20210928/bulanova-1752186966.html
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником - РИА Новости, 28.09.2021
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником
Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:29
2021-09-28T16:29
2021-09-28T16:29
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты". Вместе с Ольгой Бузовой она спела одну из своих любимых песен "Сильная женщина". После исполнения певицы вместе с ведущими Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым стали обсуждать роль женщин в мире и хвалить Ольгу.Они также отметили драматический дар артистки на театральной сцене.Ведущие отметили, что Бузова не состоит в отношениях и уточнили, свободна ли Татьяна.Это стало неожиданностью для многих, особенно для Ольги. Убрав микрофон, она стала с удивлением что-то говорить коллеге.Ранее Буланова рассказывала, что познакомилась с бывшим теннисистом Валерием Рудневым через общую подругу. Он младше артистки на 19 лет.
https://ria.ru/20210920/bulanova-1751031025.html
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ольга бузова, татьяна буланова, знаменитости
Буланова намекнула на разрыв с молодым избранником
Татьяна Буланова намекнула на разрыв с бывшим теннисистом Валерием Рудневым
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Татьяна Буланова намекнула
на разрыв с молодым избранником Валерием Рудневым в шоу "Дуэты".
Вместе с Ольгой Бузовой она спела одну из своих любимых песен "Сильная женщина". После исполнения певицы вместе с ведущими Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым стали обсуждать роль женщин в мире и хвалить Ольгу.
"Ты молодец, что ты ничего не боишься, сцена учит, ты выходишь…Твои люди всегда с тобой!" – сказал Басков.
Они также отметили драматический дар артистки на театральной сцене.
"Я вообще не котируюсь в этом дуэте", – в шутку сказала Буланова.
Ведущие отметили, что Бузова не состоит в отношениях и уточнили, свободна ли Татьяна.
"Да!" – отчетливо ответила артистка.
Это стало неожиданностью для многих, особенно для Ольги. Убрав микрофон, она стала с удивлением что-то говорить коллеге.
Ранее Буланова рассказывала, что познакомилась
с бывшим теннисистом Валерием Рудневым через общую подругу. Он младше артистки на 19 лет.