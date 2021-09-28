https://ria.ru/20210928/bond-1752136796.html

Экс-глава внешней разведки Британии тайно посещал съемки фильма о Бонде

Экс-глава внешней разведки Британии тайно посещал съемки фильма о Бонде - РИА Новости, 28.09.2021

Экс-глава внешней разведки Британии тайно посещал съемки фильма о Бонде

Бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Алекс Янгер до ухода с поста тайно посетил съемочную площадку фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:01

2021-09-28T13:01

2021-09-28T13:01

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ЛОНДОН, 28 сен — РИА Новости. Бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Алекс Янгер до ухода с поста тайно посетил съемочную площадку фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), сообщает газета Telegraph.По ее данным, сэр Янгер получил приглашение от британской киностудии Pinewood Studios посетить декорации фильма в графстве Бакингемшир перед тем, как он покинул пост главы разведки в сентябре 2020 года.Как пишет издание, Янгер особенно хотел увидеть кабинет вымышленного персонажа книг о Бонде "М" - главы МИ-6, которого в новом фильме играет британский актер Рэйф Файнс. Разведчик, прибыв в кабинет, заметил, что на столе "М" не было никаких канцелярских принадлежностей, и поэтому оставил в качестве подарка на память собственную ручку с зелеными чернилами.Подарок, по его замыслу, должен придать дополнительной "аутентичности" фильму. Уже бывший глава МИ-6 должен во вторник вечером узнать, попала ли подаренная ручка в кадр - в этот день он, как ожидается, посетит премьеру фильма в Альберт-холле в Лондоне.Во время обхода съемочной площадки Янгер разговаривал с Файнсом, исполнителем роли Бонда Дэниелом Крейгом и другими актерами фильма об агенте 007. Все актеры и сотрудники площадки пообещали держать в тайне визит высокопоставленного разведчика. По информации издания, возможность появления сэра Алекса Янгера в эпизодической роли (камео) в фильме рассматривалась, но была в итоге отклонена.В фильме "Не время умирать" Бонд оставляет оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оборачивается тем, что Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием. Помимо Дэниела Крэйга в 25-й серии бондианы снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.

https://ria.ru/20210923/craig-1751514935.html

https://ria.ru/20210906/bond-1748567152.html

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великобритания, дэниел крейг, джеймс бонд, алекс янгер, ми-6, новости культуры, кино и сериалы