https://ria.ru/20210928/blackpink-1751983196.html
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров - РИА Новости, 28.09.2021
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров
Музыкальное видео K-pop группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрало более 1,4 миллиарда просмотров на YouTube с апреля 2019 года, сообщает Korea Times. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T06:50
2021-09-28T06:50
2021-09-28T07:14
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Музыкальное видео K-pop группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрало более 1,4 миллиарда просмотров на YouTube с апреля 2019 года, сообщает Korea Times.Это второй клип Blackpink, преодолевший рубеж в миллиард просмотров. Ранее такого же результата достиг ролик на хит 2018 года "Ddu-du Ddu-du" (сейчас у него 1,7 миллиардов кликов). В Korea Times отмечают, что Blackpink теперь единственная южнокорейская группа, у которой более одного музыкального видео, набравшего больше 1,4 миллиарда просмотров. Песня "Kill This Love" сразу после своего выпуска достигла 41-го места в престижном музыкальном чарте Billboard 100 и установила рекорд, как композиция с самым высоким рейтингом среди женских K-pop групп. Это не единственное крупное достижение участниц Blackpink на международном уровне. Сейчас группа занимает первое место по количеству подписчиков на YouTube. За официальным каналом южнокорейского герлз-бенда следит 67,3 миллиона пользователей.
https://ria.ru/20210913/blackpink-1749512669.html
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южная корея, youtube, новости культуры, музыка
06:50 28.09.2021 (обновлено: 07:14 28.09.2021)
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров
Клип группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрал почти полтора миллиарда просмотров