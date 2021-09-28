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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/blackpink-1751983196.html
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров - РИА Новости, 28.09.2021
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров
Музыкальное видео K-pop группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрало более 1,4 миллиарда просмотров на YouTube с апреля 2019 года, сообщает Korea Times. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T06:50
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культура
южная корея
youtube
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Музыкальное видео K-pop группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрало более 1,4 миллиарда просмотров на YouTube с апреля 2019 года, сообщает Korea Times.Это второй клип Blackpink, преодолевший рубеж в миллиард просмотров. Ранее такого же результата достиг ролик на хит 2018 года "Ddu-du Ddu-du" (сейчас у него 1,7 миллиардов кликов). В Korea Times отмечают, что Blackpink теперь единственная южнокорейская группа, у которой более одного музыкального видео, набравшего больше 1,4 миллиарда просмотров. Песня "Kill This Love" сразу после своего выпуска достигла 41-го места в престижном музыкальном чарте Billboard 100 и установила рекорд, как композиция с самым высоким рейтингом среди женских K-pop групп. Это не единственное крупное достижение участниц Blackpink на международном уровне. Сейчас группа занимает первое место по количеству подписчиков на YouTube. За официальным каналом южнокорейского герлз-бенда следит 67,3 миллиона пользователей.
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южная корея, youtube, новости культуры, музыка
06:50 28.09.2021 (обновлено: 07:14 28.09.2021)
 
Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров

Клип группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрал почти полтора миллиарда просмотров

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Музыкальное видео K-pop группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрало более 1,4 миллиарда просмотров на YouTube с апреля 2019 года, сообщает Korea Times.
Это второй клип Blackpink, преодолевший рубеж в миллиард просмотров. Ранее такого же результата достиг ролик на хит 2018 года "Ddu-du Ddu-du" (сейчас у него 1,7 миллиардов кликов).
В Korea Times отмечают, что Blackpink теперь единственная южнокорейская группа, у которой более одного музыкального видео, набравшего больше 1,4 миллиарда просмотров.
Песня "Kill This Love" сразу после своего выпуска достигла 41-го места в престижном музыкальном чарте Billboard 100 и установила рекорд, как композиция с самым высоким рейтингом среди женских K-pop групп.
Это не единственное крупное достижение участниц Blackpink на международном уровне. Сейчас группа занимает первое место по количеству подписчиков на YouTube. За официальным каналом южнокорейского герлз-бенда следит 67,3 миллиона пользователей.
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