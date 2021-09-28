https://ria.ru/20210928/blackpink-1751983196.html

Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров

Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров - РИА Новости, 28.09.2021

Клип Blackpink набрал почти полтора миллиарда просмотров

Музыкальное видео K-pop группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрало более 1,4 миллиарда просмотров на YouTube с апреля 2019 года, сообщает Korea Times. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T06:50

2021-09-28T06:50

2021-09-28T07:14

культура

южная корея

youtube

новости культуры

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751983015_0:0:2332:1312_1920x0_80_0_0_257ec2cc1df94f66adcdbc1bcd0a87cc.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Музыкальное видео K-pop группы Blackpink на трек "Kill This Love" набрало более 1,4 миллиарда просмотров на YouTube с апреля 2019 года, сообщает Korea Times.Это второй клип Blackpink, преодолевший рубеж в миллиард просмотров. Ранее такого же результата достиг ролик на хит 2018 года "Ddu-du Ddu-du" (сейчас у него 1,7 миллиардов кликов). В Korea Times отмечают, что Blackpink теперь единственная южнокорейская группа, у которой более одного музыкального видео, набравшего больше 1,4 миллиарда просмотров. Песня "Kill This Love" сразу после своего выпуска достигла 41-го места в престижном музыкальном чарте Billboard 100 и установила рекорд, как композиция с самым высоким рейтингом среди женских K-pop групп. Это не единственное крупное достижение участниц Blackpink на международном уровне. Сейчас группа занимает первое место по количеству подписчиков на YouTube. За официальным каналом южнокорейского герлз-бенда следит 67,3 миллиона пользователей.

https://ria.ru/20210913/blackpink-1749512669.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, youtube, новости культуры, музыка