https://ria.ru/20210928/birzha-1752118702.html

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4100 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4100 пунктов - РИА Новости, 28.09.2021

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4100 пунктов

Российский рынок акций в начале торгов вторника продолжил рост за счёт увеличения цен на нефть, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:20

2021-09-28T10:20

2021-09-28T10:20

экономика

brent

московская биржа

ртс

цены на нефть

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торгов вторника продолжил рост за счёт увеличения цен на нефть, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и поднялся выше 4100 пунктов, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,47%, до 4100,29 пункта, а чуть раньше поднимался до 4110,9 пункта – нового исторического максимума.Долларовый индекс РТС увеличивается на 0,45%, до 1782,52 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 5 копеек, до 72,48 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 84,62 рубля.Нефть сорта Brent поднимается в цене на 1,08%, до 79,57 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752110760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, московская биржа, ртс, цены на нефть