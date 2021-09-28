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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4100 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4100 пунктов - РИА Новости, 28.09.2021
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4100 пунктов
Российский рынок акций в начале торгов вторника продолжил рост за счёт увеличения цен на нефть, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:20
2021-09-28T10:20
экономика
brent
московская биржа
ртс
цены на нефть
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торгов вторника продолжил рост за счёт увеличения цен на нефть, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и поднялся выше 4100 пунктов, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,47%, до 4100,29 пункта, а чуть раньше поднимался до 4110,9 пункта – нового исторического максимума.Долларовый индекс РТС увеличивается на 0,45%, до 1782,52 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 5 копеек, до 72,48 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 84,62 рубля.Нефть сорта Brent поднимается в цене на 1,08%, до 79,57 доллара за баррель.
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экономика, brent, московская биржа, ртс, цены на нефть
10:20 28.09.2021
 
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4100 пунктов

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум и превысил 4100 пунктов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торгов вторника продолжил рост за счёт увеличения цен на нефть, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум и поднялся выше 4100 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растёт на 0,47%, до 4100,29 пункта, а чуть раньше поднимался до 4110,9 пункта – нового исторического максимума.
Долларовый индекс РТС увеличивается на 0,45%, до 1782,52 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 5 копеек, до 72,48 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 84,62 рубля.
Нефть сорта Brent поднимается в цене на 1,08%, до 79,57 доллара за баррель.
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