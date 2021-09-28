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Топливный союз предупредил россиян о росте цен на бензин в октябре
Топливный союз предупредил россиян о росте цен на бензин в октябре - РИА Новости, 28.09.2021
Топливный союз предупредил россиян о росте цен на бензин в октябре
Цена бензина в рознице по итогам сентября-октября вырастет на 25-30 копеек, ожидает глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:23
2021-09-28T15:23
экономика
топливо
бензин
независимый топливный союз (нтс)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Цена бензина в рознице по итогам сентября-октября вырастет на 25-30 копеек, ожидает глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов.Он пояснил РИА Новости, что причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, так как оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков."Нетбэки - это специальные индексы, которые показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять - на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку", - сообщил Баженов.По его словам, все перечисленные параметры сейчас таковы, что нетбэки находятся на высоком уровне. При этом демпферный механизм, хоть и является сдерживающим фактором для роста цен на топливо, все же распространяется по большей части только на крупные нефтяные компании."Каких-то факторов в пользу снижение биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему еще высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября месяца, и тогда начинается снижение биржевых цен", - добавил Баженов.Биржевая цена бензина Аи-95 на прошлой неделе три дня подряд била рекорды, последний из которых был достигнут в пятницу на уровне 60 570 рублей за тонну. Как объясняло Минэнерго России, рост котировок был связан с ремонтами на нескольких НПЗ и переходом топливного рынка от летних сортов топлив к зимним, однако риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены. В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата прошлой недели, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 снизилась с начала месяца на 24 копейки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/neft-1752166325.html
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экономика, топливо, бензин, независимый топливный союз (нтс)
15:23 28.09.2021
 
Топливный союз предупредил россиян о росте цен на бензин в октябре

Топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в октябре на 25-30 копеек за литр

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на АЗС "Газпромнефть" в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на АЗС Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Цена бензина в рознице по итогам сентября-октября вырастет на 25-30 копеек, ожидает глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов.
"Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25-30 копеек будет рост", - ответил Баженов на вопрос о своем прогнозе по ценам на бензин на АЗС в октябре в рамках пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей.
Он пояснил РИА Новости, что причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, так как оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.
"Нетбэки - это специальные индексы, которые показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять - на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку", - сообщил Баженов.
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По его словам, все перечисленные параметры сейчас таковы, что нетбэки находятся на высоком уровне. При этом демпферный механизм, хоть и является сдерживающим фактором для роста цен на топливо, все же распространяется по большей части только на крупные нефтяные компании.
"Каких-то факторов в пользу снижение биржевых цен мы не видим, объемы не увеличиваются в той мере, в какой необходимо для того, чтобы цены падали. Спрос по-прежнему еще высокий. Обычно спрос начинает снижаться уже после октября месяца, и тогда начинается снижение биржевых цен", - добавил Баженов.
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ЭкономикаТопливоБензинНезависимый топливный союз (НТС)
 
 
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